Torment: Tides of Numenera ist inspiriert von Moebius und H.R.Giger

Wir haben und mit Colin McComb von Inxile Entertainment getroffen, um über Torment: Tides of Numenera zu sprechen, da das Spiel seinem Release-Termin immer näher kommt. Torment: Tides of Numenera ist ein isometrisches RPG, das nun schon fast ein Jahr lang im Early Access von Steam steckt, während InXile das finale Stadium der Entwicklung durchschreitet. Der Titel baut thematisch auf das 1999-erschienene Planescape: Torment auf und adaptiert dabei das Table-Top-Universum von Numenera.

In unserem Interview sprachen wir mit Colin McComb, Creative Lead bei Inxile, der leidenschaftlich von ihrem neuen Spiel schwärmt. Uns interessierte vor allem die Frage, wie sie die Numenera-Komponente mit dem Torment-Universum vereinen wollen. "Das Team von Monte Cook Games ist [...] außergewöhnlich kompetent und sie waren sehr großzügig damit, uns freie Hand zu gewähren, um ihre Welt zu erforschen", erklärte uns McComb. "Wir versuchten thematisch sehr nahe am Vermächtnis von Planescape: Torment zu bleiben, deshalb werden wir eine philosophische Geschichte in einem Numenera-Setting erzählen."

Die Entwickler zogen eine breite Auswahl an modernen Künstlern, Designern und Surrealisten zu Rate, um sich zusätzliche Inspiration für ihr Werk zu holen. McComb nannte in diesem Zuge Moebius, die Arbeiten von H.R.Giger und Joel Peter Witkin, den Fotografen. Torment: Tides of Numenera ist für das erste Quartal 2017 geplant und wird für PS4, Xbox One und PC erscheinen. Das komplette Interview findet ihr im Video.