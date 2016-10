Art Director von Final Fantasy XV verlässt Square Enix

Yusuke Naora, Art Director von Final Fantasy XV, verlässt nach 24 Jahren im Angestelltenverhältnis seinen Arbeitgeber Square Enix. Naora hat seit Final Fantasy VI an allen FF-Games mitgewirkt. Er hat unter anderem auch an Front Mission 4, The Last Remnant und Lufia: Curse of the Sinistrals mitgewirkt. Naora hat natürlich auch Final Fantasy XV mitkonzipiert, Game Director Hajime Tabata hat in an seinem letzten Arbeitstag das Ende des Spiels erleben lassen. Naora wird weiter als freier Mitarbeiter an einigen Square Enix-Projekten arbeiten. Naora will mehr Zeit mit seiner Familie und anderen Projekten verbringen, schrieb er via Twitter.

Werbung: