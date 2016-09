Pokémon Go, Nintendo und Niantic unter Verdacht

No Man's Sky ist nicht das einzige Spiel, das unzufriedende Spieler hervorbringt und sicherlich wird es nicht das Letzte sein. Offenbar wurde nun auch Pokémon Go (also Nintendo und Niantic Labs) mit Kontrollen der Advertising Standards Authority (ASA) belastet. Die Verbraucherschützer erhielten insgesamt 72 Beschwerden, allerdings fallen die deutlich diverser aus, als im Falle von No Man's Sky. Ein Mann zum Beispiel hat über 420 Euro ausgegeben und wurde von Niantic nach Gebrauch einer Third Party-Software gebannt. Dagegen klagt er nun und hofft auf Reaktivierung seines Accounts.

Neben solchen Beschwerden werden nach wie vor Bedenken rund um die Sicherheit der Kinder geäußert, die, um Pokémon-Typen zu sammeln, an bestimmte Plätze und Örtlichkeiten gehen müssen. Natürlich wird in diesem Zusammenhang auch immer wieder die Frage nach der Datensicherheit und Privatsphäre laut. Wir denken nicht, dass sich Nintendo oder Niantic Labs allzu große Sorgen machen müssen, mit über 500 Millionen Downloads der App in diversen Online-Stores dieser Welt haben sie ein gutes Polster für derartige Belange. Oder was glaubt ihr?

