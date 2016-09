No Man's Sky der falschen Bewerbung beschuldigt

No Man's Sky ist tatsächlich noch immer ein Thema und einige Spieler sind nach wie vor unfassbar erbost über das Endergebnis von Hello Games' Weltraumspiel. Die britische Medien-Kontrollagentur ASA (Advertising Standards Authority) hat sich der Sache nun angenommen und betrachtet dabei im Besonderen die Steam-Seite des Titels. Dort haben Spieler ihren Frust mitunter am härtesten ausgelassen und über irritierendes Marketing geklagt. Die ASA setzt sich auch deshalb mit Valve zusammen, weil auf Steam Screenshots und Trailer präsentiert wurden, die Features umfassen, welche das Spiel in seinem derzeitigen Zustand gar nicht bietet.

Der Reddit-Nutzer AzzerUK ist einer Derjenigen, der die ASA auf Hello Games' Spiel aufmerksam gemacht hat und er bestätigt, dass die Institution sich dem Fall angenommen hat. Obwohl die ASA keinerlei Berechtigung dafür hat, Hello Games oder Valve im Falle einer Schuldsprechung zu bestrafen, wird diese Prozedur trotzdem nicht spurlos an den beiden Unternehmen vorbeigehen. Wir vermuten deshalb, dass Valve die Steam-Seite des Spiels bereits in Kürze umbaut - falls Hello Games das nicht schon früher erledigt.