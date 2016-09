Wir spielen heute Paladins: Champions of the Realm im GR-Livestream

Paladins: Champions of the Realm, das Spiel von den Smite-Entwicklern Hi-Rez Studios, kam kürzlich in die offene Betaphase und wurde vielen Spielern eigentlich augenblicklich als Overwatch-Klon gebrandmarkt. Trotzdem (oder gerade deshalb) stürmen die Spieler zu Tausenden in das Spiel und auf Steam erfreut sich der Titel großer Beliebtheit. Sophia will sich im heutigen Livestream selbst ein Bild der Lage machen. Schaltet zur gewohnten Zeit, um 16:00 Uhr, unseren Livestream ein und überzeugt euch selbst von Paladins: Champions of the Realm.

