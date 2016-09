Der 54,6 GB mächtige Vorabdownload von Gears of War 4 für Xbox One ist bereits verfügbar für jene, die digital vorbestellt haben. Der PC-Vorabdownload ist noch nicht online, kommt aber in Kürze. Das hat The Coalition via Twitter bestätigt. Gears of War 4 erscheint am 11. Oktober - es bleibt also selbst mit einer schmalen Leitung ausreichend Zeit.

Werbung: