Wir haben den fetten Singleplayer Trailer zu Battlefield 1 am Start. In Battlefield 1 erwartet uns eine Reihe sogenannter Kriegsgeschichten, also die persönlichen Erlebnisse verschiedener Protagonisten mit unterschiedlichen Vergangenheiten und Fähigkeiten. Obwohl unsere Charaktere in einem Krieg kämpfen, sind die Geschichten in Battlefield 1 sehr persönlich. In ihnen stehen keine historischen Ereignisse im Mittelpunkt, sondern die Menschen selbst.

DICE hat sich für einen anthologischen Ansatz entschieden; eine Reihe von Charakteren mit individuellen Geschichten. Dadurch seien Spieltiefe und Vielseitigkeit gewährleistet. Ein Beispiel ist die Kriegsgeschichte "Durch Morast und Blut". Sie spielt gegen Ende des Krieges und konzentriert sich auf die Besatzung eines britischen Mark V-Panzers. Im Zentrum der Geschichte steht ein junger Soldat, der dem Panzer als Fahrer zugeteilt wurde. Allerdings hat der Protagonist keinerlei Erfahrung mit diesen modernen Kriegsmaschinen und muss sich erst mit dem Panzer vertraut machen - und zwar schnell! Da der Held das Vertrauen der anderen Besatzungsmitglieder gewinnen muss, hat die Geschichte auch eine soziale und damit persönliche Komponente.

Eine wichtige Inspiration für die Einzelspieler-Kampagne von Battlefield 1 war die Denk-, Handlungs- und Spielweise der Leute im Multiplayer-Modus. Normalerweise hat man in Battlefield-Spielen ein Ziel, eine Ausstattung und einen Plan. Letzterer fliegt einem dann meistens um die Ohren und man muss abhängig von den Gegnern und Fahrzeugen, auf die man trifft, improvisieren.

Außerdem lernen wir im Einzelspieler-Modus von Battlefield 1 einige historische Persönlichkeiten kennen. Ein romantisierter und umstrittener Protagonist des Krieges war Lawrence von Arabien. Neben dem Roten Baron ist Lawrence eine der bekanntesten Persönlichkeiten des Ersten Weltkriegs. Angesichts seiner technisch überlegenen Feinde ist Lawrence in Battlefield 1 ein klassischer Underdog. Das Osmanische Reich hat einen riesigen Panzerzug, den "Canavar" - was auf Türkisch so viel heißt, wie "Die Bestie" -, der mit einem gewaltigen Artilleriegeschütz bewaffnet ist. Mit diesem attackieren die Osmanen die aufständischen Araber, die mit Gewehren in die Schlacht reiten.

In Battlefield 1 spielt ihr Lawrences rechte Hand in Gestalt einer arabischen Rebellin. Diese muss ihre listenreiche Spielweise einsetzen, um feindliche Lager zu erkunden und die erforderliche Ausrüstung für die Zerstörung des Panzerzuges zu beschaffen. Egal, ob ihr du laut oder leise zuschlagt, im Nahkampf oder mit Fernwaffen kämpft oder Pferden den Vorzug vor Fahrzeugen gebt ... es ist eure Entscheidung.