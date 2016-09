Battlefield 1 via EA Access und Origin Access ab 13. Oktober spielen

Battlefield 1 ist via EA Access (PS4, XBox One) und Origin Access (PC) als Abonnent ab 13. Oktober spielbar. Zehn Stunden Spielzeit auf fünd Karten sind am Start, angeboten werden St. Quentin Scar, Amiens, Sinai Desert, Fao Fortress und Suez in den vier Modi Conquest, Rush, Operations und Domination. Zudem sind die beiden Solomissionen Storm of Steel und Through Mud and Blood spielbar. Wer nach den zehn Stunden Spielzeit und vor dem 20. Oktober das volle Game kauft, kriegt ein Battlepack als Bonus und zehn Prozent Rabatt.

