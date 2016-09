Vier Oktober-Gratisspiele fÃ¼r Xbox One und Xbox 360 angekÃ¼ndigt

Microsoft hat die Gratisspiele für Games with Gold für Oktober 2016 bestätigt, die Live-Abonnenten geschenkt bekommen. Im Oktober sind für die Xbox One Super Mega Baseball: Extra Innings (vom 1.10. bis 31.10) und The Escapists (vom 16.10 bis 15.11) am Start. Für die Xbox 360 gibt'S vom 1. bis zum 15. Oktober MX vs ATV Reflex. Vom 16. Oktober bis zum 31. Oktober ist I Am Alive verfügbar - beide sind über die Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One spielbar.

