Alle 697 echten Teams aus 35 Ligen in FIFA 17

Hier ist sie, die Liste mit allen 697 echten Teams aus 35 Ligen in FIFA 17. Die dürfen in 79 Stadien spielen, es sind 29 Teams und zwei Ligen mehr als in FIFA 16. Alle brasilianischen Teams sind übrigens nur exklusiv in Pro Evolution Soccer 17 zu finden. Dafür ist so einiges anderes am Start:

Alka Superliga

Brøndby IF

Silkeborg IF

Aarhus GF

Odense Boldklub

FC København

Aalborg BK

Viborg FF

Esbjerg fB

AC Horsens

SønderjyskE

FC Midtjylland

Randers FC

FC Nordsjælland

Lyngby BK

Pro League

RSC Anderlecht

Club Brugge

Standard Liège

Sp. Charleroi

KRC Genk

KAA Gent

Sint-Truiden

KVC Westerlo

KV Oostende

Sport. Lokeren

KAS Eupen

Zulte-Waregem

KV Kortrijk

KV Mechelen

Waasland-Beveren

Excel Mouscron

Liga do Brasil

Palmeiras

Botafogo

Fluminense

Cruzeiro

São Paulo

Atlético Mineiro

Atlético Paranaense

Internacional

Santos

Grêmio

Vitória

Ponte Preta

Coritiba

Figueirense

Sport

Santa Cruz

América Mineiro

Chapecoense

Eredivisie

Ajax

Feyenoord

PSV

ADO Den Haag

Roda JC Kerkrade

FC Utrecht

AZ

Willem II

FC Twente

Vitesse

NEC

SC Heerenveen

PEC Zwolle

FC Groningen

Excelsior

Go Ahead Eagles

Heracles Almelo

Sparta Rotterdam

Premier League

Arsenal

Chelsea

Everton

Liverpool

Manchester City

Manchester United

Middlesbrough

Southampton

Tottenham Hotspur

West Ham United

Leicester City

Sunderland

West Bromwich Albion

Watford

Burnley

Crystal Palace

Stoke City

Bournemouth

Hull City

Swansea City

EFL Championship

Aston Villa

Blackburn Rovers

Leeds United

Newcastle United

Nottingham Forest

Queens Park Rangers

Birmingham City

Derby County

Ipswich Town

Wolverhampton Wanderers

Fulham

Norwich City

Reading

Rotherham United

Preston North End

Sheffield Wednesday

Brighton & Hove Albion

Wigan Athletic

Bristol City

Brentford

Barnsley

Huddersfield Town

Cardiff City

Burton Albion

Ligue 1

SC Bastia

Girondins de Bordeaux

En Avant Guingamp

LOSC Lille

Olympique Lyonnais

FC Metz

AS Monaco

Montpellier HSC

FC Nantes

OGC Nice

Paris Saint-Germain

Stade Rennais

SM Caen

FC Lorient

Olympique de Marseille

Angers SCO

Toulouse FC

AS Saint-Étienne

AS Nancy

Dijon Football

Domino's Ligue 2

AJ Auxerre

Racing Club de Lens

RC Strasbourg

Nîmes Olympique

FC Sochaux

ES Troyes AC

Stade Brestois 29

Stade de Reims

AC Ajaccio

Le Havre AC

Chamois Niortais FC

Stade Lavallois MFC

Clermont Foot

Amiens SC

GFC Ajaccio

Tours FC

Valenciennes FC

Bourg en Bresse 01

Red Star FC

US Orléans

Bundesliga

Bayern München

Borussia Dortmund

Borussia M'gladbach

SC Freiburg

Hamburger SV

1. FC Köln

Bayer 04 Leverkusen

FC Schalke 04

SV Werder Bremen

Hertha BSC

1. FSV Mainz 05

VfL Wolfsburg

Eintracht Frankfurt

TSG 1899 Hoffenheim

FC Augsburg

SV Darmstadt 98

FC Ingolstadt 04

RB Leipzig

2. Bundesliga

1. FC Kaiserslautern

TSV 1860 München

VfB Stuttgart

Arminia Bielefeld

VfL Bochum

SpVgg Greuther Fürth

1. FC Nürnberg

Hannover 96

Dynamo Dresden

Erzgebirge Aue

1. FC Union Berlin

Karlsruher SC

SV Sandhausen

Würzburger Kickers

FC St. Pauli

Eintracht Braunschweig

Fortuna Düsseldorf

1. FC Heidenheim

Calcio A

Atalanta

Inter

Juventus

Lazio

Milan

Napoli

Roma

Torino

Udinese

Bologna

Chievo Verona

Pescara

Empoli

Sampdoria

Cagliari

Palermo

Fiorentina

Genoa

Crotone

Sassuolo

Calcio B

Brescia

Perugia

Hellas Verona

Ternana

Ascoli

Bari

Avellino

Salernitana

Pisa

Spezia

Cesena

Frosinone

Cittadella

Benevento

Novara

Pro Vercelli

Carpi

Trapani

Latina

Spal

Vicenza

Virtus Entella

MLS

Columbus Crew SC

D.C. United

New York Red Bulls

New England Revolution

Chicago Fire

Colorado Rapids

FC Dallas

Sporting KC

Los Angeles Galaxy

Houston Dynamo

Vancouver Whitecaps

Real Salt Lake

Montreal Impact

Portland Timbers

Seattle Sounders

Toronto FC

San Jose Earthquakes

Philadelphia Union

Orlando City SC

New York City FC

Tippeligaen

Rosenborg BK

Lillestrøm SK

Viking FK

Molde FK

Tromsø IL

Stabæk Fotball

FK Bodø/Glimt

SK Brann

Vålerenga

Strømsgodset Toppfotball

Odds Ballklubb

FK Haugesund

Sogndal Fotball

IK Start

Aalesunds FK

Sarpsborg 08 FF

Scottish Prem

Aberdeen

Celtic

Heart of Midlothian

Kilmarnock

Motherwell

Rangers

Dundee FC

Hamilton Academical

Inverness Caledonian Thistle

Ross County

Partick Thistle

St. Johnstone

LaLiga Santander

Atlético de Madrid

FC Barcelona

RC Deportivo

Real Madrid

Athletic Club de Bilbao

Real Betis Balompié

RC Celta de Vigo

RCD Espanyol

Real Sociedad

Real Sporting de Gijón

Valencia CF

Deportivo Alavés

SD Eibar

UD Las Palmas

CA Osasuna

Sevilla FC

Villarreal CF

Málaga CF

CD Leganés

Granada CF

LaLiga 1|2|3

Real Zaragoza

CD Tenerife

RCD Mallorca

Real Valladolid

Elche CF

CD Numancia

Rayo Vallecano

Levante UD

Getafe CF

UD Almería

Córdoba CF

Cádiz CF

Nástic de Tarragona

AD Alcorcón

Girona FC

CD Mirandés

Sevilla Atlético

Real Oviedo

CD Lugo

SD Huesca

CF Reus Deportiu

UCAM Murcia

Allsvenskan

IFK Göteborg

Malmö FF

Helsingborgs IF

AIK

IF Elfsborg

IFK Norrköping

Örebro SK

Hammarby IF

Djurgårdens IF

BK Häcken

Kalmar FF

GIF Sundsvall

Gefle IF

Jönköpings Södra IF

Falkenbergs FF

Östersunds FK

EFL League One

Bolton Wanderers

Charlton Athletic

Millwall

Shrewsbury Town

Sheffield United

Milton Keynes Dons

Coventry City

Gillingham

Walsall

Bradford City

Oldham Athletic

Chesterfield

Port Vale

Northampton Town

Swindon Town

Peterborough United

Bury

Scunthorpe United

Oxford United

Southend United

Rochdale

Bristol Rovers

AFC Wimbledon

Fleetwood Town

EFL League Two

Grimsby Town

Crewe Alexandra

Barnet

Doncaster Rovers

Exeter City

Yeovil Town

Morecambe

Stevenage

Carlisle United

Portsmouth

Luton Town

Blackpool

Plymouth Argyle

Wycombe Wanderers

Colchester United

Cheltenham Town

Notts County

Mansfield Town

Hartlepool United

Cambridge United

Leyton Orient

Accrington Stanley

Crawley Town

Newport County

SSE Airtricity Lge

Bohemian FC

Shamrock Rovers

Cork City

St. Patrick's Athletic

Derry City

Sligo Rovers

Dundalk FC

Bray Wanderers

Galway United

Longford Town

Finn Harps

Wexford Youths

Ekstraklasa

Lech Poznań

Ruch Chorzów

Wisła Płock

Legia Warszawa

Wisła Kraków

Górnik Łęczna

Jagiellonia Białystok

Pogoń Szczecin

Cracovia Kraków

Zagłębie Lubin

Arka Gdynia

Korona Kielce

Piast Gliwice

Lechia Gdańsk

Śląsk Wrocław

Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Russian League

CSKA Moskva

Krylya Sovetov Samara

Lokomotiv Moskva

Anzhi Makhachkala

Spartak Moskva

Zenit St. Petersburg

Terek Grozny

Rubin Kazan

FC Rostov

Tom Tomsk

Amkar Perm

Arsenal Tula

FC Ufa

FC Ural

FC Krasnodar

FC Orenburg

Süper Lig

Galatasaray

Fenerbahçe

Beşiktaş

Trabzonspor

Antalyaspor

Bursaspor

Medipol Başakşehir

Kayserispor

Gaziantepspor

Gençlerbirliği

Atiker Konyaspor

Çaykur Rizespor

Adanaspor

Kasımpaşa

Akhisarspor

Kardemir Karabükspor

Osmanlıspor

Alanyaspor

Rest of the World

Olympiacos CFP

PAOK FC

Vasco da Gama

Panathinaikos FC

HJK Helsinki

Shakhtar Donetsk

Kaizer Chiefs

Orlando Pirates

Goiás

Criciúma

Joinville

World XI

Classic XI

MLS All Stars

Avaí

adidas All-Star Team

Men's National

England

Austria

Belgium

Bulgaria

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany

Greece

Italy

Norway

Poland

Portugal

Republic of Ireland

Romania

Russia

Scotland

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

Turkey

Wales

Argentina

Brazil

Paraguay

Uruguay

Mexico

United States

Cameroon

China PR

Australia

Hungary

Netherlands

Northern Ireland

South Africa

Peru

Colombia

Cote d'Ivoire

Egypt

Bolivia

Canada

Chile

Ecuador

India

Venezuela

Women's National

Australia

Brazil

Canada

China PR

England

France

Germany

Italy

Mexico

Netherlands

Norway

Spain

Sweden

United States

Ö. Bundesliga

Red Bull Salzburg

Sturm Graz

Rapid Wien

Austria Wien

SV Ried

SV Mattersburg

SCR Altach

FC Admira Wacker Mödling

Wolfsberger AC

SKN St. Pölten

K LEAGUE Classic

Seongnam FC

FC Seoul

Suwon Samsung Bluewings

Ulsan Hyundai

Pohang Steelers

Jeonnam Dragons

Jeonbuk Hyundai Motors

Jeju United

Sangju Sangmu

Incheon United

Gwangju FC

Suwon FC

RSL

FC Vaduz

Grasshopper Club Zürich

FC Basel

FC Luzern

FC St. Gallen

BSC Young Boys

FC Thun

FC Lausanne-Sport

FC Lugano

FC Sion

Liga NOS

SL Benfica

FC Porto

Sporting CP

Chaves

Vitória Setúbal

Rio Ave

Vitória Guimarães

Belenenses

Nacional

Paços de Ferreira

Marítimo

SC Braga

Boavista

Moreirense

Feirense

Estoril Praia

Arouca

Tondela

Campeonato Scotiabank

Universidad de Chile

Audax Italiano

Universidad Católica

Santiago Wanderers

Unión Española

Cobresal

Colo-Colo

CD Huachipato

CD Palestino

CD O'Higgins

Deportes Iquique

Deportes Antofagasta

Universidad de Concepción

Everton de Viña del Mar

San Luis de Quillota

Deportes Temuco

Liga Dimayor

Atlético Nacional

Junior Barranquilla

Deportivo Cali

Independiente Medellín

Independiente Santa Fe

Millonarios

Once Caldas

Deportes Tolima

Deportivo Pasto

Boyacá Chicó

La Equidad

Envigado

Patriotas Boyacá

Atlético Huila

Rionegro Águilas

Alianza Petrolera

Fortaleza CEIF

Jaguares de Córdoba

Cortuluá

Atlético Bucaramanga

LIGA Bancomer MX

Monarcas Morelia

Monterrey

Cruz Azul

América

Guadalajara

U.N.A.M.

Toluca

Tigres U.A.N.L.

Atlas

Necaxa

Santos Laguna

Tiburones Rojos de Veracruz

Pachuca

Gallos Blancos de Querétaro

Puebla

León

Tijuana

Chiapas FC

Meiji Yasuda J1

Júbilo Iwata

Kashiwa Reysol

Vissel Kobe

Kashima Antlers

FC Tokyo

Yokohama F. Marinos

Urawa Red Diamonds

Kawasaki Frontale

Nagoya Grampus

Gamba Osaka

Omiya Ardija

Vegalta Sendai

Albirex Niigata

Sanfrecce Hiroshima

Sagan Tosu

Shonan Bellmare

Ventforet Kofu

Avispa Fukuoka

Dawry Jameel

Al Hilal

Al Ittihad

Al Shabab

Al Ettifaq

Al Nassr

Al Ahli

Al Faisaly

Al Fateh

Al Qadisiyah

Al Raed

Al Taawoun

Al Wehda

Al Khaleej

Al Batin

Hyundai A-League

Adelaide United

Brisbane Roar

Central Coast Mariners

Melbourne Victory

Newcastle Jets

Perth Glory

Sydney FC

Wellington Phoenix

Melbourne City

Western Sydney Wanderers

Primera División

San Lorenzo de Almagro

River Plate

Boca Juniors

Estudiantes de La Plata

Gimnasia y Esgrima La Plata

Racing Club de Avellaneda

Vélez Sarsfield

Independiente

Atlético de Rafaela

Arsenal de Sarandi

Lanús

Newell's Old Boys

Olimpo Bahía Blanca

Banfield

Colón

Quilmes Atlético Club

Rosario Central

Patronato

Belgrano de Córdoba

Godoy Cruz

Aldosivi

Atlético Tucumán

Defensa y Justicia

Huracán

San Martín de San Juan

Club Atlético Tigre

Unión Santa Fe

Talleres de Córdoba

Sarmiento

Temperley