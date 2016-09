Sony bestätigt eine verbesserte Erfahrung für Playstation VR mit PS4 Pro. "Eine verbesserte VR-Erfahrung wird mit PS4 Pro möglich sein", sagte Top-Manager Jim Ryan offiziell in einem Interview. Was genau die PS4 besser machen soll, hat Sony noch nicht verraten. Sony nennt die Standard-PS4 trotzdem die Primärplattform für Playstation VR, it der gemeinsam das Virtual-Reality-Headset vermarktet werden soll.

