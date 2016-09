Trailer zeigt Hintergrundstory von Tales of Berseria

Ein frischer Trailer zeigt Teile der Hintergrundstory von Tales of Berseria. "Es begann alles in einer scharlachroten Nacht - ein Ereignis, das das Schicksal der Welt verändert - als Velvet Zeuge der Opferung ihres jüngeren Bruders durch Artorius Collbrande wurde. Das ist der Beginn einer Geschichte von Gefühlen versus Vernunft und der Suche nach Rache!" So beschreibt Entwickler Bandai Namco das Setting und zeigt im Clip etwas Gameplay und lässt uns den Titelsong "Burn" von Flow hören.

