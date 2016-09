Das am 23. September offiziell in den Verkauf gehende Pokémon Go Plus wird auf Amazon bei Drittanbietern aktuell fast für den doppelten Preis gehandelt, wobei das Teil direkt bei Nintendo in Deutschland noch für 39,99 Euro gelistet ist. In Norwegen ist das Gadget schon erschienen und war sofort ausverkauft. Unser Kollege hat eines ergattert und mal schnell ein paar Bilder geschossen.

Werbung: