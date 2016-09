Der heldenhafte Geralt von Riva wurde mit einer sündteuren Sammlerstatue geadelt. Hersteller Prime 1 Studio will 769 US-Dollar für das Teil haben. Die Figur ist 66,2 Zentimeter hoch und es werden 1500 davon gebaut. 500 davon haben einen austauschbaren Kopf, so dass Geralt einen Vollbart oder einen Drei-Tage-Bart tragen kann. Die Figur soll im Sommer 2017 in den Verkauf gehen.

