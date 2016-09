Shuhei Yoshida macht schlechte PR für Enttäuschung über No Man's Sky verantwortlich

Shuhei Yoshida macht schlechte PR für die Enttäuschung so einiger Spieler über No Man's Sky verantwortlich. Das hat der Top-Manager im Interview gesagt, natürlich mit Blick auf die Öffentlichkeitsarbeit vor der Veröffentlichung und vor allem jene, die Entwickler Hello Games selbst übernommen hatte. Dadurch seien sicherlich bei einigen Spielern unrealistische Erwartungen geweckt worden. Ein fehlender PR-Profi sei deutlich spürbar gewesen, sagte Yoshida, der das Game persönlich allerdings sehr genossen habe, wie er unterstrich.

