Rebellion hat für den knallbunten VR-Panzerkrieg namens Battlezone einen Vier-Spieler-Koop-Modus bestätigt. Wir haben einen siebenminütigen Gameplay-Clip, der unter anderem genau diesen Modus in Aktion zeigt. Das Actionspiel ist solo oder für zwei bis vier Spieler online zum Launch der Playstation VR am 13. Oktober am Start.

Werbung: