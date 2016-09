Beta zu Battlefield 1 erfolgreichste in der Geschichte von EA

Die Beta zu Battlefield 1 ist die erfolgreichste in der Geschichte von EA. 13.2 Millionen Spieler stürzten sich auf Xbox One, PC und PlayStation 4 in Gefechte im Wüstensand. Während der Betaphase, die vom 31. August bis zum 8. September lief, wurden rund 62 Millionen Kontrahenten vom Pferd aus besiegt und knapp 29 Millionen Gegner mussten sich im Nahkampf geschlagen geben. Der Sturmsoldat und der Späher lieferten sich dabei ein Kopf-an-Kopf Rennen um die Wahl zur beliebtesten Klasse.

