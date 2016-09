Remedy entwickelt nun auch Multiplayer-Spiele. Das finnische Studio hat in einem Blogbeitrag verraten, dass man die Stärke beim Erzählen von Geschichten künftig auch auf Koop-Multiplayer ausweiten wolle. Aktuell arbeitet Remedy offiziell "nur" an Inhalten für das koreanische Game Crossfire 2, aber es sei parallel auch ein unangekündigtes Werk in Arbeit.

