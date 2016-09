The Grand Tour ab 18. November auf Amazon Prime

Die neue Show für Autoliebhaber von Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May namens The Grand Tour startet als Amazon Original am 18. November im Video-Streaming-Service Amazon Prime Video. Prime-Mitglieder haben jeweils freitags Zugriff auf eine neue Ausgabe der zwölfteiligen Show.

Die erste Ausgabe von The Grand Tour zeigt die ehemalige Top Gear-Moderatoren Jeremy, James und Richard in Kalifornien. Sie wird vor Live-Publikum im The Grand Tour-Studiozelt im Laufe dieses Monats aufgezeichnet. Das Dreiergespann hat im Rahmen eines globalen TV-Deals für drei Staffeln von The Grand Tour unterzeichnet. Für die Dreharbeiten zur ersten Staffel bereiste das Team im letzten Jahr aufregende Orte rund um die Welt. Zu ihrer Grand Tour gehören Studioaufzeichnungen in einem gigantischen Zelt vor Live-Publikum. Bisher haben sie Johannesburg besucht, demnächst machen sie Halt in Kalifornien. The Grand Tour wird auch in Deutschland aufgezeichnet. Der Ort ist noch nicht bekannt.