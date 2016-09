Macht 4A Games Metro 3033 oder was komplett Neues?. Das Studio mit ukrainischen Wurzeln hat jedenfalls begonnen, ein bisschen zu teasern, dass demnächst was enthüllt wird. Über Twitter bis zur Facebook-Page haben sie Hinweise verstreut. Die beiden Bilder zeigen einen Menschen in einer Art Rüstung, die allerdings eher futuristisch aussieht. Sieht auf jeden Fall eher nach Science-Fiction aus.

