Trailer zur Kampagne von Call of Duty: Infinite Warfare

Activision und Infinity Ward haben einen neuen Story-Trailer zu Call of Duty: Infinite Warfare veröffentlicht, der einen Einblick "in die tiefgründige Geschichte der Kampagne" bietet, wie Activision schreibt. Die Kampagne erzähle ein "klassisches Portrait des Krieges" und begibt sich zurück zu den Wurzeln der Serie. Zum ersten Mal in der Geschichte der Marke geht das Erlebnis über die Grenzen der Erde hinaus und dringt bis in die Weiten unseres Sonnensystems vor. Der neue Trailer zeigt erste Spielszenen des Schauspielers Kit Harington, der den Admiral Salen Kotch der Settlement Defense Front verkörpert und den bekannten UFC-Kämpfer Conor McGregor in der Rolle des Captains Bradley Fillion der Settlement Defense Force.

