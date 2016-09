Sony kündigt eine "signifikate" Menge an PS4 Pro zum Launch an. Der Konsolenhersteller erwartet Topmanager Jim Ryan zufolge keine Lieferprobleme, jedenfalls nicht für den von ihm verantworteten britischen Markt. Die Vorbestellungen in UK seien "ziemlich gut", sagte Ryan, ohne konkrete Zahlen zu nennen.

