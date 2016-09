Die US-Skateboarder von The Berrics haben eine Petition für Skate 4 gestartet. The Berrics ist eine der profiliertesten Organisationen des Profi-Skateboarding weltweit und will von EA nun endlich eine neue Version des besten Skateboardingspiels überhaupt sehen. Sie haben eigens einen Instagram-Account mit dem schönen Namen Make EA skate again eröffnet. Wer mitmachen will, dass Hashtag lautet #MAKEeaSKATEAGAIN.

