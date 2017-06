Hot Wheels in Forza Horizon 3? The Horizon-Reihe gehört zum Arcade Racer-Genre und war schon immer ein wenig übertrieben, aber sie mit Hot Wheels zusammenzubringen klingt nach einem hinterlistigen Geniestreich. Diese Verbindung ist ein irres Vergnügen, das könnt ihr mir glauben. In der Sekunde, in der ich mich auf den Weg nach Hot Wheel Island machte, die achterbahnartige Konstruktion rauf und runter bretterte und schreiend versuchte, den Drivatar meines Kollegen Oliver in den See zu drängen, wusste ich einfach, dass es Liebe ist.

Forza Horizon 3: Hot Wheels ist spielerisch auf einem wirklich guten Weg.

Das Konzept der Hot Wheels-Erweiterung ist praktisch identisch mit dem Blizzard Mountain-DLC. Es gibt drei Medaillen pro Wettbewerb und mit diesen Medaillen schalten wir neue Tätigkeiten frei und irgendwann landen wir dann eben im großen Finale. Wer alle drei Medaillen auf einmal will, muss dafür als erster über die Ziellinie flitzen und gleichzeitig bestimmte Ziele erfüllen. Zusätzlich sind auch noch Stunt-Rennen und versteckte Wagen über die ganze Insel verteilt. Für einige Stunden voller verrücktem Spaß ist also gesorgt. Forza Horizon 3 ist mittlerweile eines der überladensten Rennspiele, die ich je gespielt habe. Der Blaupauen-Modus macht mir hier mehr Spaß als vorher, dass Bauen von Rampen weckt in mir kindliche Freude.

Natürlich gleicht sich nur die Struktur des DLCs. Die ganze Hot Wheels-Insel ist voller oranger Straßen, auf denen die Rennen stattfinden. Es ist immer noch Forza Horizon 3, das ist unübersehbar, aber man muss ein paar neue Dinge dazulernen. Auf den Strecken gibt es jetzt Turbo-Felder, die für zusätzliche Geschwindigkeit sorgen und man muss sich an das phantasievolle Streckendesign gewöhnen. Das Gefühl von Tempo ist einzigartig und die schmalen Strecken mit ihren gebogenen Rändern verstärken das noch.

Im Paket sind zehn Fahrzeuge enthalten, eine Mischung aus Rennboliden die man so schon kennt und natürlich den Hot Wheels-Flitzern, wie dem 2011-er Hot Wheels Bone Shaker, 2012-er Hot Wheels Rip Rod, dem Hot Wheels Ford Mustang von 2005, 2016-er Jeep Trailcat und den Zenvo ST1 aus dem selben Jahr, dem 2007-er Toyota Hilux Arctic Trucks AT38, dem Pagani Zonda R aus dem Jahr 2010 und den 1972-er Chrysler VH Valiant Charger R / T E49. Die Menge an Super Cars in Forza Horizon 3 ist schon unglaublich und jeder sollte seinen persönlichen Liebling finden können.

Die Kunststoffstraßen trotzen allen Regeln der Schwerkraft, aber das ist ein abgefahrener Spaß!

Das Design ist großartig und die grellen Farben sind ein toller Kontrast zu der schönen und realistischen Insel. Wenn ich mir nur die Bilder ansehe, will ich schon wieder auf die Strecke. Forza ist immer beeindruckend und sich die detaillierten Hot Wheels in der Garage anzusehen, ist ein Traum.

Forza Horizon 3: Hot Wheels ist eine liebenswerte und spaßige Erweiterung für eines der besten Arcade-Rennspiele auf dem Markt. Es wirkt spielerischer als vorher und es ist (obwohl ich skeptisch war) tatsächlich etwas Gutes geworden. Seine Karre in einen Looping zu schicken und dann wieder herauszuschießen macht so viel Spaß wie beim ersten Mal vor etlichen Jahren. Ich hätte gerne noch ein paar mehr Veränderungen beim Gameplay gesehen, um den Preis zu rechtfertigen, aber wenn ihr Forza Horizon 3 besitzt, würdet ihr euch selbst bestrafen, wenn ihr euch den Hot Wheels-DLC nicht schnappt.