Ich werde mich kurzfassen, denn im Vergleich zur Wii U-Version von Lego City Undercover hat sich inhaltlich wenig getan. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass das Spiel nach wie vor eines der besten Titel für die Wii U ist und zu den besten Lego-Spielen gehört (die ja bekanntlich ohnehin schon eine hohe Qualität haben). Nach ein paar Stunden mit der Switch-Version tauchten ein paar Bugs auf, die mich zu einem Neustart zwangen, ein paar Mal ist die Framerate eingebrochen und die Ladezeiten sind so generös, dass man zwischen den Missionen ohne weiteres Zeit für einen kleinen Snack hat. Abgesehen von den technischen Problemen sieht Lego City Undercover schick aus, spielt sich gut, hat eine familienfreundliche Geschichte und ein intuitives Design. Ich mochte es damals und ich mag es noch immer; das Spiel ist ein Spaß bei Jung und Alt.

Die Geschichte wird keine Preise für Originalität gewinnen, aber es ist ein verspieltes Märchen über Kriminalität und Abenteuer mit vielen irren Einflüssen. Es parodiert einige der größten Open-World Adventures der heutigen Zeit und macht sich auch über großartige Filme lustig. TT Fusion hat es hervorragend hinbekommen, das Spiel zugänglich und gleichzeitig fordernd für jedes Alter zu gestalten. Der neue Koop-Modus ist besonders ideal für Kombinationen aus Eltern und Kindern.

Wie schon in GTA (das wird hier übrigens Grand Theft Lego genannt), haben die Spieler Zugang zu einer offenen Welt. Lego City ist nicht unbedingt der größte Sandkasten da draußen, aber für unsere Zwecke vollkommen ausreichend. Wäre die Welt größer geworden, wäre sie vermutlich auch zu gewaltig für die jüngeren Spieler gewesen. Jede Ecke zu erkunden wird keine Ewigkeit dauern, aber auf dem Weg von einer Mission zur nächsten wird uns genug Abwechslung geboten. Die Nebenaufgaben können uns lange beschäftigen, aber die Hauptgeschichte ist der eigentliche Star. Die steckt voller Mechaniken, die in den anderen Lego-Spielen nie so großartig eingesetzt wurden.

Es gibt ein paar Unterschiede zur Wii U Version, die offensichtlichste Änderung ist das fehlende Gamepad. Es macht keinen großen Unterschied, dass die Funktionen des zweiten Bildschirms jetzt auf das D-Pad gelegt wurden. Hauptfigur Chase McCain trägt jedoch immer noch ein Controller-artiges Gerät mit sich herum, mit dem er zu anderen Schlüsselfiguren spricht. Die Ursprünge des Spiels wurden nicht versteckt und trotzdem fühlt sich alles sehr natürlich an. Der leichte Wechsel des Controllers zeigt allerdings, wie unwichtig er ursprünglich gewesen ist.

Das beste neue Feature ist ohne Frage der neue lokale Koop-Modus. Die Framerate bleibt im Splitcreen-Modus einigermaßen stabil und die Spieler können sich schnell gemeinsam in das Abenteuer stürzen. Wir hatten viel Spaß damit, uns gegenseitig zu jagen, Rennen zu veranstalten oder einfach nur für Chaos zu sorgen. Die offene Welt vergrößert dabei nur noch den Spielspaß und es gab nie ein besseres Lego-Spiel für Erkundungstouren und Unterhaltung (vielleicht mit Ausnahme der Sandkasten-Welten in Lego Dimensions, aber die sind wesentlich kleiner).

Insgesamt hatte ich wieder viel Spaß in Lego City und jetzt hat das Spiel endlich die Gelegenheit, das Publikum zu erreichen, das es verdient. Es ist keineswegs eine perfekte Portierung, die Ladezeiten hätten kürzer sein müssen und es gibt noch zu viele Bugs. Aber der Rest des Abenteuers ist noch genauso gut wie 2013 und wenn ihr das Spiel damals verpasst habt: Ein Ausflug nach Lego City ist immer noch sehr lohnend.