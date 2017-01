Gravity Rush war auf der PS Vita eine Art Geheimtipp. Seit der Remastered-Version für die PS4 ist jedoch klar, dass der kleine Titel auch auf der großen Konsole eine gute Figur macht. Nun sind wir bereit, die Fortsetzung von Kats Abenteuer auf der PS4 zu erleben und können euch guten Gewissens verraten: Es lohnt sich.

Nach den Geschehnissen von Gravity Rush wird Kat von ihren Freunden getrennt. Das Spiel verliert über den Hintergrund der Ereignisse nur wenige Worte. Wer ein bisschen mehr in Erfahrung bringen möchte, sollte sich deshalb den Anime anschauen, den Sony in den Weihnachtsfeiertagen veröffentlicht hat. Jedenfalls landen wir in Jirga Para Lhao, wo uns die Stammesmitglieder der Lhao aufnehmen. Im Gegenzug für ihre Gastfreundschaft müssen wir uns als Minenarbeiter beweisen, doch weil Dusty, die Quelle von Kats Macht, nirgends zu finden ist, kann die Königin der Gravitation nicht auf ihre besonderen Kräfte zurückgreifen. Die hart arbeitenden Lhaoisten begegnen uns anfangs deshalb mit Mistrauen.

Kat ist die Königin der Gravitation, doch fliegen kann sie deshalb nicht. In Wahrheit fällt sie ständig durch die Luft.

Die Geschichte von Gravity Rush 2 ist unaufgeregt und kommt nur langsam in Fahrt. Da die meisten Charaktere nur einseitig beleuchtet werden, beschäftigen uns einige der Missionen mehr, als dass sie wirklich unterhaltsam wären. Das ist natürlich schade, denn Kat ist eine tolle Protagonistin. Sie ist herzerwärmend, gerecht und ihre aufgeschlossene und positive Art zaubert wirklich allen ein Lächeln ins Gesicht. Ihr Ausdruck wird fast ausschließlich über Unterhaltungen im Comic-Stil dargestellt. Animationen und kleine Videosequenzen gibt es zwar auch, diese kommen aber ohne echte Synchronisation aus.

Kat ist die Gravitations-Königin - und diesen Titel trägt sie nicht ohne Grund. Sie verschiebt ihren eigenen Schwerpunkt und lässt die irdischen Regeln der Physik hinter sich. So laufen wir an Häuserwänden entlang, versetzen Objekte in Stasis und gleiten mühelos durch die Luft. "Gleiten" ist in Wahrheit der falsche Begriff, denn Kat fällt im Grunde durch die Gegend. Mit der Kamera fixieren wir einen Punkt oder eine Fläche in der Welt, von der sie als nächstes angezogen werden soll. Einen bodenlosen Absturz verhindern wir, indem wir ein Stasis-Feld um Kat erzeugen und sie so stoppen.

Es ist eine große Stärke des Spiels, diese so kompliziert klingende Fortbewegung einfach und funktional umzusetzen. Mit dem linken Stick oder mit dem Bewegungssensor des Controllers passen wir die Richtung an, in die wir Kat fallen lassen wollen. Natürlich erfordert das etwas Übung, auch weil uns das Spiel regelmäßig abverlangt, in der scheinbaren Schwerelosigkeit fordernde Passagen zu absolvieren oder Gegnerhorden zu besiegen.

Fast überall dürfen Kamera und Stativ auspacken und ein Foto schießen - auf Wunsch hin auch wild gestikulierend.

Der Kampf ist allerdings nichts, mit dem sich Gravity Rush 2 schmücken sollte. Treffen wir auf feindliche Banditen, Soldaten oder die Nevi (die Lhaoisten nennen sie Scarabs), wird das Spiel meist unübersichtlich und chaotisch. Auf dem Boden setzen wir den Gegnern mit Tritten und Faustschlägen zu, in der Luft wollen die effektiven Gravitations-Kicks getroffen werden. Gegnerischen Angriffen müssen wir auf allen drei Schwierigkeitsgraden ausweichen, was leider gar nicht so leicht ist, da uns Feinde meist von weit außerhalb des Sichtfeldes angreifen.

Nahe Objekte dürfen wir auf Gegner und ihre empfindlichen Schwachstellen werfen, allerdings erfordert der Einsatz dieser starken Technik eben herumliegende Dinge. Findet Kat nichts Geeignetes, muss sie in den Nahkampf ziehen. Eine spezielle SP-Leiste nutzt gesammelte Energiekristalle, um desaströse Angriffe zu entfesseln und schwierige Begegnungen zu erleichtern. Besonders häufig habe ich diese Kristalle allerdings nicht gefunden - und die heftigen Spezialangriffe deswegen kaum gesehen.

Im Verlauf des Spiels erhält Kat Kontrolle über zwei Gravitations-Formen: den Lunar- und den Jupiter-Stil. Im Lunar-Stil wird Kat leichter und fliegt erheblich länger durch die Luft. Die Angriffe richten weniger Schaden an, dafür schlägt Kat sehr flink zu und baut Angriffsserien auf. Der Jupiter-Stil ist das komplette Gegenteil davon, denn darin bewegen wir uns langsamer, schlagen dafür umso härter zu. Schweben dürfen wir in allen drei Formen, deshalb müssen wir den richtigen Verwendungszweck jedes einzelnen Spielstils finden.

Die verschiedenen Gravitations-Stile verändern Kats Fähigkeiten im Kampf und in der normalen Bewegung.

Ein vielseitig eingesetztes Feature ist die Foto-Funktion. In fast jeder Lebenslage dürfen wir die Kamera samt Stativ auspacken und ein Motiv - optional auch wild gestikulierend - für die Ewigkeit festhalten. Dieses Element findet bei vielen Quests Anwendung und ist sehr natüröich implementiert. Wenn wir unsere Bilder online teilen und diese anderen Spielern gefallen, erhalten wir Dusty Token, die Onlinewährung. Damit schalten wir spezielle Belohnungen frei. Die selbstgeschossenen Aufnahmen werden übrigens automatisch lokal auf der PS4 gespeichert.

Auch Gravity Rush 2 präsentiert sich, wie schon der Vorgänger, im hübschen Cel-Shading-Look, allerdings bestimmen in fast jeder Phase des Spiels ausgewaschene Farbtöne das Geschehen. In puncto Weitsicht gelingt es Gravity Rush 2 leider ebenfalls nicht aufzutrumpfen. Man sieht häufiger nachladende Texturen oder trifft auf dicke Nebelschleier, als einem das vielleicht lieb ist. Nebel tritt ab und zu als Stilelement auf, wird stimmungsvoll zwischen den Wolkenkratzern eingesetzt und kommt dann, aber nur dann, auch sehr schön zur Geltung.

Im Spiel gibt es neben der Hauptgeschichte sehr unterschiedliche Nebenbeschäftigungen, die toll in Szene gesetzt werden und nette Belohnungen abwerfen. Allerdings befinden sich darunter einige rabenschwarze Schafe, denn das Spiel scheitert regelmäßig daran, uns deutliche Zielvorgaben zu formulieren. Manchmal wurde mir einfach nicht klar, warum eine Mission immer und immer wieder fehlschlägt und wie ich eine Situation lösen könnte. Nach einigen Neustarts bekommen wir zwar einen Hinweis, doch auch der muss erst einmal richtig gedeutet werden.

Gravity Rush 2 ist ein buntes Abenteuer, das Witz mit tollem Gameplay und sympathischen Charme vereint.

Die eigene Performance in Herausforderungen dürfen wir mit anderen Spielern teilen und gleichzeitig gegen deren Geister und Bestzeiten antreten. In der Schatzsuche zeigen uns fremde Spieler interessante Orte, indem sie ein Foto des Geschehens posten. Haben wir diese besondere Gegend gefunden, wartet eine kleine Belohnung auf uns und wir werden damit beauftragt, eine eigene Schatzsuche zu veranstalten.

Gravity Rush 2 ist eine konsequente Fortsetzung des Originalspiels und deshalb ist es nur natürlich, dass neue Spieler stellenweise überfordert sein werden. Zu Beginn des Spiels wird sich das noch nicht so stark herauskristallisieren, im späteren Teil ist das jedoch sehr deutlich. Ohne viel spoilern zu wollen: Hintergrundwissen zu den Ereignissen und Nebencharakteren des ersten Spiels sind definitiv von Vorteil. Irgendwann hört Gravity Rush 2 einfach damit auf, neue Figuren anständig einzuführen. Doch auch ohne entsprechendes Vorgeplänkel ist Gravity Rush 2 ein wahres Umfangsmonster. Mit mehr als zwanzig Stunden Story verdoppelt das Spiel die Leistung des Vita-Originals. Etliche Nebenmissionen verschlingen im Nu viele Stunden, dazu kommen Herausforderungen, Kristall-Sammelorgien und die zeitfressenden Online-Komponenten.

Ehrlich gesagt hätte ich dem Spiel gerne eine höhere Note gegeben, weil mich die kreativ umgesetzten Ideen faszinieren und unglaublich lange unterhalten haben. Doch in hektischen Situationen wie den Kämpfen gegen größere Gegner oder während der Stealth-Passagen wird leider sehr klar, dass Gravity Rush 2 eine derartige Behandlung nicht verdient. Am Ende bin ich von Kats neuestem Abenteuer dennoch positiv überrascht, allein der Umfang und die schiere Größe der Spielwelt übertreffen meine Erwartungen bei weitem. Und mit Kat durch die Lüfte zu sausen, hat seinen eigenen, irgendwie zeitlosen Charme.