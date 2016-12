Rock Band Rivals verpasst Rock Band 4 einen neuen Look, neue Tracks und neue Modi. All die ursprünglichen Inhalte bleiben, aber sind Rockudrama und Rival-Crews genug, um den Regler auf 11 zu drehen?

Ich habe die neue Fender-Jaguar ausgepackt und die Gitarre macht in ihrem hellen Blau einen hübschen Eindruck. Und sie unterscheidet sich auf jeden Fall von der ursprünglichen Stratocaster. Der erste offensichtliche Unterschied ist der Hals - ein schmaler Clip auf der Rückseite sorgt dafür, dass die Gitarre zusammengeklappt und wesentlich leichter verstaut werden kann. Der Powerbutton, das D-Pad und die Menüknöpfe sind kleiner und gut platziert, damit man sie nicht versehentlich berührt. Der Anschlag reagiert besser und funktioniert auch bei hohem Tempo gut (perfekt für Through the Fire and Flames). Er ist außerdem auch um einiges leiser und klickt nicht so sehr wie der alte Controller. Der Tilt-Sensor wurde auch verbessert, wodurch das Aktivieren von Overdrive weniger zum Problem wird. Insgesamt fühlt sich das Spielen leichter und natürlicher an als mit dem alten Modell.

Der Story-Modus Rockudrama ist eine herrlich ironische Reminiszenz an deine eingebildete Bandkarriere.

Nach ein bisschen Gefummel (die Anleitung besteht nur aus Bildern), hatte ich die neue Bluetooth-Gitarre synchronisiert und den Rest der Band startklar. Wir entschieden uns für Gitarre, Bass und Gesang (der Bassist hat gesungen, wenn er den Text kannte) und wir waren bereit für Rockudrama - diese herrlich ironische Reminiszenz an deine eingebildete Bandkarriere. Die spielbare Rock-Dokumentation folgt uns von unserem ersten High-School-Gig durch die Höhen und Tiefen des Touralltags zu weltweitem Ruhm und schließlich zur Abschiedsshow - und man spielt dabei jedes Set.

Durch Punktzahlen und Sterne bei jedem Gig wird die Geschichte beeinflusst. Spielt gut und die Medien-Mogule erinnern sich an die gute alte Zeit. Spielt schlecht und sie nehmen euch auseinander. Das Spielen macht viel Spaß und die sarkastische Geschichte macht sich über Stars und Berühmtheiten lustig. Mir gefällt ohnehin der Humor, den Rockudrama ins Spiel bringt, die Videoclips und die veränderte Geschichte, wenn wir auf erhöhtem Schwierigkeitsgrad abgeliefert haben. Auch wenn die Resultate ein wenig variantenreicher hätten ausfallen dürfen, war das Tempo wirklich gelungen.

Ihr wollt mehr Wettbewerb? Der Rivals-Modus gibt euch die Gelegenheit, eine eigene Online-Crew mit Freunden zu gründen (oder einer beizutreten) und in wöchentlichen Herausforderungen gegen rivalisierende Crews anzutreten, um dadurch bei guter Platzierung Abzeichen zu verdienen. Die wöchentlichen Herausforderungen verändern sich und haben ein paar Spotlight-Songs, mit denen man Bonuspunkte einfahren kann. Ich habe eine Crew (also eine Band) gegründet und Mitglieder hinzugefügt, damit wir sofort Punkte verdienen können. Unsere erste Herausforderung war "Leading Ladies", also habe ich mich gleich in die Quick-Play-Liste gestürzt und nach allen mit einem "W" markierten Songs gesucht und so viele Lieder mit weiblichem Gesang wie möglich zusammengestellt. In der ersten Woche waren die Spotlightsongs im Spiel enthalten, aber in der zweiten war ein Song dabei, denn man erst hätte kaufen müssen. Mit den regelmäßigen Updates könnte das zum Trend werden, um die Song-Verkäufe anzukurbeln.

Man kann mit der Companion App (für iOS und Android) die Crew im Auge behalten.

Es hat nicht lange gedauert, bis wir die wöchentliche Quote an Punkten zusammen hatten - gerade genug, um in die nächste Gruppe zu rutschen und dann nervös noch einen Tag auf die Deadline zu warten und hier und da ein paar Solotracks zu spielen, damit unsere Crew auch weit oben bleibt. Dann war es soweit und wir haben es bis in die Silber-Gruppe geschafft - und alle erhielten ihre Abzeichen. Aber es scheint Probleme mit den Trophäen und Achievements zu geben, denn auf einige, die mit der wöchentlichen Herausforderung zusammenhängen, warte ich immer noch.

Man kann mit der Companion App (für iOS und Android) die Crew im Auge behalten und dazu die Spotlight-Songs-Punktzahlen, die XP-Level sowie Rivals-Punkte und Gruppierungen kontrollieren. Außerdem lassen sich die persönlichen Abzeichen und Medaillen und die der Crew-Mitglieder checken. Jemand liefert nicht genug ab? Schickt eine Crew-Message und besprecht, wer was und wann spielt. Die Daten werden nach jedem Song abgeglichen, man weiß also immer genau, wo man gerade steht. Die App ist wirklich hilfreich, um mit seiner Crew in Kontakt zu bleiben und den Fortschritt zu kontrollieren, auch wenn man gerade nicht zockt. Sie sieht gut aus, lässt sich leicht navigieren und ist wirklich nützlich.

Natürlich warten noch hunderte von Songs, wenn ihr eure Geldbörse zücken wollt.

Rock Band Rivals enthält alle 65 Songs aus Rock Band 4 und Vorbesteller bekommen folgende 10 Bonus-Tracks: "Happy Song" - Bring Me the Horizon / "Safe and Sound" - Capital Cities / "Save Tonight" - Eagle-Eye Cherry / "Sweater Weather" - The Neighbourhood / "Little Talks" - Of Monsters and Men / "Happy" - Pharrell Williams / "Closing Time" - Semisonic / "Chandelier" - Sia / "Feel Invincible" - Skillet / "King of the World" - Weezer.

Natürlich warten noch hunderte von Songs, wenn ihr eure Geldbörse zücken wollt. Die können einzeln oder als Pakete gekauft werden und früher getätigte Einkaufe warten schon auf euch, auch wenn ich frustriert feststellen musste, dass einige der alten Legenden-Packs (wie Green Day und Lego) noch nicht verfügbar sind.

Rock Band Rivals bringt einen neuen Level an Spaß in ein ernsthaftes Spiel, das von Hardcore-Spielern gezockt wird und kann so vielleicht neue Leute anlocken oder wenigstens ein paar der Spieler zurückholen, die längst nicht mehr Rock Band 4 spielen. Die neue Jaguar-Gitarre macht viel Freude und der klappbare Hals ist extrem praktisch. Ein paar mehr Songs oder ein weiterer neuer Modus wären nett gewesen. Und mal abgesehen von den verschollenen Trophäen gibt es wenig Grund zur Klage. Rock Band Rivals verpasst Rock Band 4 einen netten Extra-Kick - und mit ein wenig mehr Inhalten wäre es ein absoluter Pflichtkauf geworden.