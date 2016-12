Just Dance 2017 von Ubisoft ist der neuste Teil des rhythmusbasierten Spiels, das ursprünglich 2009 auf der Wii erschienen ist. Im Lauf der Zeit hat das Spiel seinen Weg auf unterschiedliche Plattformen gefunden, unterstützt durch Kinect oder die PS4-Kamera. Mit Just Dance 2015 war die Bewegungssteuerung wirklich gut entwickelt und nur jüngere Kinder (unter zehn Jahren) hatten Probleme, von der Kamera richtig erfasst zu werden. Das gehört aber der Vergangenheit an, den jetzt können die mobilen Geräte als improvisierter Controller eingesetzt werden und das ändert alles.

Die Wahl der Steuerung ist die erste Option beim Start. Auf der PS4 hat man drei Möglichkeiten zur Auswahl: Die Just Dance App für die mobilen Geräte, die Playstation-Kamera oder den Move-Controller. Leider darf man die Steuerungsgeräte nicht mischen - man muss sich also entscheiden und im Koop benutzt dann jeder die gleiche Art der Steuerung.

Die Just Dance App ist großartig, schnell und einfach installiert und lässt bis zu sechs Spieler gleichzeitig verbinden - super für Partys. Mit der App navigiert man mit Leichtigkeit durch die Menüs, wählt Modi, Songs, pausiert die Tänze oder bearbeitet seine eigene Tanz-Setlist. Das Gerät sollte man aber gut festhalten, damit es nicht durch den Raum fliegt oder gar im Fernseher landet. Mit festem Griff drückt man aber gerne mal aus Versehen den Home oder Power-Button auf dem iPhone, schließt so die App und ruiniert seinen Lauf.

Eine weitere Möglichkeit ist die Kamera der Konsole. Bis zu vier Spielern können freihändig tanzen, man braucht aber einen Controller für die Menüs. Und die Kamera hat immer noch Probleme, kleinere Spieler oder Kids zu erkennen, was den Spaß schnell ruiniert. Auf der PS4 hat man außerdem die Möglichkeit, mit den Move-Controllern loszulegen. Die Schlingen bieten Sicherheit für die Wohnung und andere Spieler, die Steuerung ist sehr genau, so das auch Kinder oder Großeltern ihren Spaß haben. Leider versagen die Controller bei der Menünavigation - und so war für mich das Handy (trotz des Risikos - aber wofür hat man schließlich Versicherungen) dann doch erste Wahl.

In Just Dance findet man jeden Modus, den man sich nur vorstellen kann. Die meisten Spieler werden sich wohl für Just Dance entscheiden, hier kann man als Rivalen (der Klassiker) oder im Koop (als Team) antreten. Die Songs sind nett gruppiert, um bei der Auswahl zu helfen - und Just Dance 2017 bietet 41 Songs, die in Solo-Tänzer, Duett, Trio und Quartett aufgeteilt wurden. Neben den 41 Songs bietet Just Dance Unlimited - ein kostenpflichtiger Aboservice - Zugang zur gesamten Just Dance Bibliothek mit rund 200 Tracks. Die ersten drei Monate Spielzeit sind ab dem Zeitpunkt der Installation des Spiels dabei kostenlos.

Just Dance 2017 ist immer noch frisch, sehr zugänglich, günstig und - was ganz besonders wichtig ist - ein großer Spaß.

Die anderen Modi beinhalten den schon etablierten World Dance Floor, in dem man gegen andere Spieler aus der ganzen Welt in Echtzeit antritt und Sweat & Playlists, wo man Songs zusammenstellt und dann seine Kalorien in diesem Fitness-Tanzmodus wegtanzt. Dance Quest ist eine Mini-Kampagne, in der man gegen NPC-Tänzer zu thematisch sortierten Songs antritt. Für die Platzierung gibt es Punkte und man muss ganz oben in der Rangliste landen, um die nächste Quest zu starten. Hier kann man einiges an Zeit verbringen, wenn man seine Reise als legendärer Tänzer abschließen will.

Die VS-Video-Challenge ist ein toller Modus, der besonders für Solospieler geeignet ist. Ihr glaubt, ihr seid besonders gut bei einem Song? Nehmt die Performance auf, teilt sie mit der Community und fordert sie auf, euch zu überbieten. Oder ihr versucht, andere Herausforderer zu schlagen - sucht euch die Performance eines anderen Tänzers aus und kämpft in einem "Best of Three"-Match um die Krone.

Just Dance TV ist dabei der Media Player - hier kann man sich die besten Videos der Community ansehen und seine eigenen hochladen. Es gibt auch noch einen neuen Modus mit dem Namen Just Dance Maschine, mit dem ich viel Spaß hatte. Zwei Disco-Aliens sind in der Nähe der Erde gestrandet und brauchen Strom - wir werden an Bord gebeamt und müssen bizarre Kombinationen tanzen, damit die Aliens unsere Energie für ihr Raumschiff abernten können. Hier ist jeder Tanzstil vertreten - von Hip Hop und Street über Bhangra und Ballett und das sorgt für wirklich lustige Clips.

Ich war mir nicht sicher, ob ich wirklich noch mal Spaß mit Just Dance haben würde. Es mag vielleicht dem Spiel vom letzten Jahr sehr ähneln, aber ich hatte Freude an den Neonfarben und den albernen Kostümen und auch an der Songauswahl, die von klassischer Disco über moderne Tanzhits bis zu albernem Europop oder J-Pop reicht. Just Dance 2017 ist immer noch frisch, sehr zugänglich, günstig und - was ganz besonders wichtig ist - ein großer Spaß.