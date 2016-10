Werbung:

Auf dem ersten Blick mag Civilization VI sehr bekannt wirken und ehrlicherweise stimmt das auch ein bisschen. Das Konzept ist gleich geblieben, doch jede Facette hat seinen eigenen Beigeschmack erhalten und das Spiel bietet ein paar neue und veränderte Mechaniken, die man lernen muss, um sie zu seinem Vorteil zu nutzen. Es gibt eine Schnellspiel-Option, die es uns erlaubt, mit einer zufälligen Zivilisation auf einer kleinen Karte zu spielen. Das ist eine nette Abwechslung, aber ich spiele am liebsten lange Partien mit einer bestimmten Fraktion auf einer großen Karte.

Insgesamt bemerkt man sofort, wie viel Arbeit ins Spiel investiert wurde, denn jede Aktion fühlt sich wichtig an. Weniger Micromanagement, weniger Automatisierung, dafür intelligentere und bedeutsame Entscheidungen. Die Änderungen beim Baumeister sagen schon einiges: Die Einheit ist jetzt auf drei Feld-Verbesserungen beschränkt, kann aber zum Beispiel durch Politik verbessert werden. Dadurch werden die Ausbaustufen insgesamt bedeutsamer und mit den neuen Distrikten (mehr dazu später) muss man gleichzeitig weniger Felder verstärken.

Auch die Wunder und Persönlichkeiten wurden verändert. Wunder benötigen jetzt ein eignes Feld und Städte absurd aufzuleveln funktioniert auch nicht mehr. Es ist realistischer und sorgt dafür, bestimmte Felder und manchmal auch Religionen für sich beanspruchen zu müssen. Manche Wunder haben extrem starke Effekte, die Hängenden Gärten geben beispielsweise einen Wachstumsbonus von plus 15 Prozent auf Städte.

Eigentlich sind alle Zivilisationen übermächtig, wenn sie richtig gespielt werden, aber dafür müssen wir ihre anfänglichen Stärken ausspielen.

Die Trennung des Technik-Baums in Technik und Zivilisation ergibt viel Sinn. Das hat den Zwang, die Politik tatsächlich an die aktuellen Begebenheiten anzupassen, was weitere Spieltiefe bringt. Außerdem lässt sich dadurch der Fokus des gesamten Imperiums relativ schnell ändern. Das spricht für den neuen Tiefgang des Gameplays von Civ VI - es stehen einem so viele Dinge zur Verfügung, das man selbst nach über 30 Stunden immer wieder neue Ebenen und Nuancen entdeckt, die man zu seinem Vorteil nutzen kann.

Die Barbaren wurden ebenfalls verändert und senden nun Scouts aus ihren Camps los. Wenn sie unsere Städte entdecken und nicht rechtzeitig ausgeschaltet werden, kommen sie mit Verstärkung wieder. Um Schlimmeres zu verhindern, sollten die Spähtrupps so schnell wie möglich unschädlich und ihr Lager dem Erdboden gleichgemacht werden. Das ist natürlich nur eine weitere Facette, die das Spiel im Grunde kaum beeinflusst - und doch verändert sich dadurch meine Wahrnehmung auf dieses Völkchen.

In Civilization VI bauen wir Distrikte um die Felder unserer Stadt, in der wir uns auf Wissenschaft und Kommerz konzentrieren. Gebäude die zu einem spezifischen Distrikt gehören, werden dort ebenfalls gebaut. Das bedeutet auch, dass sie geplündert oder zerstört werden können. Distrikte geben der Umgebung Boni - da gibt es viel zu bedenken und man hat nicht genug Platz um jeden Distrikt in jeder Stadt zu bauen, denn es gibt ja noch die Wunder und die normalen Verbesserungen der Felder.

Die Stadtstaaten wurden nun verbessert und Vermittler sind ein schöner Ersatz für den diplomatischen Sieg. Die erhält man durch das Sammeln von Punkten oder durch die Stadtstaaten-Missionen. Vermittler bringen diverse Boni, je nach Stadtstaat Gold, Kultur oder Glauben und eben auch Unterstützung im Krieg. Da auch die anderen Zivilisation Gesandte haben, ist es ein nettes Mini-Spiel; ein Rennen darum, in welchem Stadtstaat man am meisten investiert. Natürlich ist es auch möglich, als Pazifist zu spielen, aber früh aggressiv zu sein und ein paar einfache Kriege zu gewinnen, hilft dabei, unseren Fortschritt und dem eigenen Stand im Spiel zu sichern. Die Gelegenheiten, schon früh zu wachsen und einflussreicher zu werden, sind jedoch ebenfalls da.