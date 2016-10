Als ich vor ein paar Jahren an der Kritik von Pure Pool für die PS4 gearbeitet habe (ein Spiel, das seltsamerweise seinen Preis im PS Store verdoppelt hat), habe ich wesentlich mehr gespielt als ich vermutet hätte. Mir hat die digitale Variante einer meiner realen Lieblingsaktivitäten wirklich viel Spaß gemacht. Das Spiel wurde schön umgesetzt, der Mehrspielermodus funktionierte großartig und gleichzeitig habe ich einige interessante Dinge über mein Hobby gelernt. Ich habe einfach nicht erwartet, dass mir ein Pool-Game so viel Spaß machen würde. Ich dachte, das Fehlen eines echten taktilen und physischen Erlebnisses würde mir das Spiel hier schnell verleiden.

Aus diesem Grund, und auch weil ich das Spiel kurz auf der letzten E3 angespielt hatte, habe ich mich wirklich auf Hustle Kings VR gefreut. Würde es einfach wie Pure Pool sein, aber dank der VR mit größerer Immersion? Es wurde immerhin vom gleichen Team entwickelt, den englischen VooFoo Studios - und wie der Name schon verrät, ist das Spiel weniger pur, sondern konzentriert sich mehr auf Wetten und ähnliches. Also wurde der Simulationsaspekt ein wenig heruntergeschraubt, um die Spieler dazu einzuladen, in den Online-Multiplayer-Ligen hängenzubleiben, in denen sich alles um echtes und virtuelles Geld dreht.

Hustle Kings ist seit letztem Jahr ein Free-to-play-Titel auf der PS4 - ihr könnt also einen Blick auf das Spiel werfen, bevor ihr für die VR-Version 20 Euro bezahlt. Bei Hustle Kings VR sind die PS3-Wurzeln dann auch sofort sehr offensichtlich. Es ist nicht so fein und schön wie Pure Pool und da die Online-Sessions mit dem Headset gespielt werden, gestalten sie sich schwieriger, als man denken würde.

In die virtuelle Realität des Billardsports einzutauchen, ist zuerst ziemlich beeindruckend. Tisch und Bälle sehen "richtig" aus, die Erklärungstexte schweben scharf und klar direkt vor uns und die einfache Fähigkeit, sich nach vorne zu lehnen, um den besten Winkel zu suchen, dürfte jeden Pool-Fan begeistern. Sich umzusehen und die Umgebung in der 360-Grad-Rundumsicht zu betrachten, zieht einen wirklich ins Spiel - als wäre man wirklich da. In diesen ersten Momenten dachte ich, jetzt bekommt man endlich das fehlende Feedback der traditionelleren Pool-Spiele, als die Illusion dann plötzlich in tausend Teile zerbrach.

Hustle Kings VR hat nämlich die gleiche Steuerung - was bedeutet, es braucht zu viele Aktionen, zu viel Knopfdrücken, um den Stoß überhaupt auszuführen. Die Spielerposition zu justieren, den richtigen Winkel zu finden, die Schusskraft einzuschätzen - all das ist in keinster Weise intuitiv und nervt hier in der VR noch mehr. Sich am Tisch zu bewegen etwa wird mit dem Ziehen eines Fadenkreuzes bewerkstelligt, worauf eine neue Perspektive geladen wird - und die Ladezeiten sind übrigens insgesamt viel zu lang. Dann, wenn wir für den Stoß bereit sind, mangelt es dem Ball an physischer Reaktion, besonders beim Gewicht.

Ich habe beide Kontroll-Optionen ausprobiert (mit Dualshock und Playstation Move) und dazu beide Genauigkeitseinstellungen: die analoge Version durch das Bewegen des rechten Sticks nach vorne und hinten und die per Knopfdruck, bei der im Arcade-Stil der Knopf im richtigen Moment gedrückt werden muss. Ich habe mich bei keiner der Methoden am Tisch wohlgefühlt. Mit dem Move-Controller hätte ich mehr Realismus erwartet, aber die Steuerung ist einfach nicht zuverlässig. Es ist so frustrierend, den Power-Balken mit Druck auf Kreis und dem Winken mit dem Move-Controller zu füllen und richtig nervig, mit eben jener Geste und dieses Mal dem Druck auf den T-Knopf die Schussbahn einzustellen und sich dabei an Führungslinien zu orientieren, die flackern und ungenau sind.

Dazu kommt das unerträgliche Wackeln des VR-Bilds, die zusätzliche Hitze und der Schweiß nach ein paar Minuten spielen und die Tatsache, das Hustle Kings VR immer wieder unscharf wird und dafür sorgt, das einem schlecht wird. Das Ganze ist ziemlich enttäuschend. Auf Wiedersehen Immersion, Illusion und Begeisterung.

Auch wenn es als Onlinespiel präsentiert wird, PSVR ist ein echtes Hindernis für ein traditionelles Spiel wie Pool, bei dem sich mehrere Leute im gleichen Raum befinden. Hustle Kings VR kann auch lokal mit zwei Spielern gespielt werden, aber man will das Headset wohl kaum für jeden Spiel-Zug wechseln?! Wenn man all das in Betracht zieht, haben weder die coolen nicht-rechteckigen Tische noch die Online-Möglichkeiten eine echten Wert. Ich hätte gerne eine natürlichere Möglichkeit gehabt, die Umgebung zu erkunden, mit besserer Grafik und mehr Tiefgang. Ganz zu Schweigen von besseren Anpassungsoptionen und mehr Authentizität. So muss ich wohl weiter auf ein Pool-Spiel warten, das wirklich für VR entwickelt wurde, denn Hustle Kings VR ist offensichtlich ein absoluter Schnellschuss gewesen.