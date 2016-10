Super Stardust Ultra (PSVR)

Super Stardust Ultra ist ein großartiges Spiel. So weit, so gut -aber das wussten wir schon. Das farbenfrohe, intensive und ausbalancierte Franchise hat uns jetzt schon eine ganze Zeit lang unterhalten und ist zu einem Teil der DNA des Studios geworden. Nach Resogun hatte man den Eindruck, das Studio hätte keine weiteren Asse im Ärmel und wäre am Höhepunkt angekommen (zumindest mit ihren typischen Arcade-Shootern). Doch dann kündigte Sony Super Stardust Ultra als einen der PSVR-Launchtitel an.

Auf den ersten Blick sieht Super Stardust Ultra wie sein altes Selbst aus. Das soll keine Beschwerde sein, denn das ursprüngliche Spiel gehört zu den besten Arcade-Titeln auf den neueren Playstation-Plattformen, egal ob man mit dem PS4-Dualshock oder auf der Vita spielt. Das kleine Raumschiff um die Miniplaneten zu fliegen, die Waffen und Schilde zu verbessern und - besonders wichtig - auf alles zu ballern was sich bewegt, das macht immer noch sehr viel Spaß. Das Spiel trifft den Arcade-Nerv - unser kleines Raumschiff explodiert in tausend Teile, man ist frustriert und muss aber doch sofort den einen weiteren Versuch starten. Trotzdem versucht Sony, dem Spiel eine neue Dimension zu geben, indem es zum Launchtitel für PSVR wurde. Aber kann man aus dem Spielerlebnis wirklich noch mehr herausholen? Die Antwort ist ganz sicher: vielleicht.

Es gibt mit "Invasion" lediglich einen neuen Modus für VR-Spieler.

Zunächst sind erstmal alle normalen Modi jetzt auch in der VR spielbar. Man setzt sein Headset auf und hat so mehr Freiheit beim Bewegen des Raumschiffs. Das Spiel wurde ein wenig gezoomt, daher muss man seinen Kopf ein wenig mehr bewegen, um nach ganz oben oder unten zu sehen. Ohne Zweifel wird durch die VR die Intensität, Spannung und Immersion noch weiter gesteigert, aber die Wahrnehmung wird nicht drastisch verändert. Es macht nicht so einen riesigen Unterschied, sein teueres Headset für dieses Spiel zu benutzen, aber es funktioniert gut.

Es gibt "nur" einen neuen Modus für die VR-Spieler. "Invasion" kann ausschließlich mit dem VR-Headset gespielt werden und ist maßgeschneidert für die virtuelle Realität. Alles wurde von Grund auf mit VR im Hinterkopf geplant, damit die Immersion gelingt. Hier wird der Traum eines jeden Stardust-Spielers wahr - im Cockpit zu sitzen und gegen die Feinde auf der Oberfläche der Planeten zu kämpfen.

Hier geht es aber nicht um die runden Planeten aus der Reihe, sondern geschlossene Täler, die als Arena herhalten, in der wir gegen tausende Monster und Raumschiffe kämpfen. Mit dem einen Analogstick des Dualshock kontrollieren wir, wo wir über dem Boden schweben, mit dem anderen bestimmen wir die Richtung. Mit dem Kopf orientieren wir uns im Cockpit und haben Zugang zu Infos über Waffen und Schilde.

Das Hauptproblem ist, dass Super Stardust Ultra schon ein großartiges Arcade-Spiel ist und Playstation VR dem Ganzen nicht wirklich viel hinzufügt.

Es handelt sich um einen schlichten Horde-Modus, in dem Wellen unterschiedlicher Gegner auf uns losstürmen. Wir kleben dabei am Boden, also kommen die Gegner auch aus der Luft. Das hat nicht besonders viel Tiefgang und der körnige Grafik-Filter, den so viele PSVR-Titel bevorzugen, kann schnell zum Problem werden. Aber die Immersion ist großartig und wenn es darum geht, Spieler in einen tollen, virtuellen Kontext zu versetzen, gehört Super Stardust Ultra zu den Besten.

Ich muss zugeben, dass mir nach den ersten Malen ziemlich übel wurde, was besonders an der Art der Steuerung liegt. Es fühlt sich ein wenig wie ein Zug an, bei dem man die Gleise wechseln muss, um sich zu bewegen. Unser Raumschiff bewegt sich sehr schnell, während man sich hektisch am Himmel und Boden nach Feinden umsieht - und all das, während man sich noch im Cockpit orientieren muss. Die Sinne werden hier schnell überfordert, aber das lässt nach ein paar Missionen nach. Es ist wie bei so vielen intensiven VR-Spielen - man gewöhnt sich mit der Zeit daran.

Das Hauptproblem ist, dass Super Stardust Ultra schon ein großartiges Arcade-Spiel ist und Playstation VR dem Ganzen nicht wirklich viel hinzufügt. Invasion ist etwas besonderes, bietet aber nicht den gleichen Überblick, der die normalen Modi so unterhaltsam macht. Die normalen Modi sind ja sowieso gut und VR macht sie nicht schlechter, aber man kann kaum behaupten, man könnte Super Stardust Ultra nicht auch ohne Headset genießen. Das Spiel bietet ein wunderschönes Spielerlebnis und es ist ein großer Spaß, auf Asteroiden, Monster und Raumschiffe zu ballern. Invasion ist ein interessanter Bonus, der sehr unterhaltsam sein kann, wenn der Magen mitspielt. Die hohe Wertung basiert aber eher auf der hohen Qualität des ursprünglichen Spiels - wer nach einem Spiel sucht, um den Kauf von PSVR zu rechtfertigen, muss woanders schauen.