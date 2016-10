Here They Lie war lange die große Unbekannte bei den Spielen für Playstation VR. Es gab den Ankündigungstrailer und es war klar, das es ein VR-Titel werden würde, aber das war es dann auch schon. Das Studio Tangentlemen besteht aus ein paar erfahrenen Entwicklern, die unter anderem an Tomb Raider, Yaiba: Ninja Raiden Z und Call of Duty gearbeitet haben. Aber Here They Lie ist ihr erstes gemeinsames Projekt. Tatsächlich ist Here They Lie einer der besten Launch-Titel für Playstation VR und das nicht zuletzt, weil das Spiel eines der Grundprobleme in der virtuellen Realität löst - das der Fortbewegung.

Lasst mich erklären, wie Tangentlemen diese Design-Hürde genommen hat. Die meisten VR Titel versuchen sich gar nicht erst an diesem Problem und verdammen uns zur Bewegungslosigkeit, wie etwa in The London Heist oder Job Simulator. Oder wir sitzen in Fahrzeugen, um von unserer Bewegungslosigkeit abzulenken, so wie wie in Driveclub VR, Eve: Valkyrie oder Battlezone. Eine mögliche Lösung sind die Teleportierungen wie in Batman Arkham VR.

Wir leben in einer dystopischen, albtraumhaften Welt, einer Art dunklem Echo unserer selbst, in dem uns Leute mit Tiermasken zu Tode prügeln wollen und an jeder Ecke surreale Bedrohungen lauern.

In Here They Lie dagegen kann man sich bewegen. Man ist eine Person und bewegt sich in seiner Umgebung - und allein das hebt diesen Titel unter den vielen anderen PSVR-Titeln hervor. Man drückt den linken Stick auf dem Dualshock 4 einfach nach vorne und geht in die Richtung, in die man mit seinem Headset sieht. Klingt ziemlich einfach und andere VR-Titel machen das ähnlich. Da man aber stets in die Richtung geht, in die man auch schaut, kommt es zu sehr weichen Bewegungen, die das perfekte, gruselige Setting des Spiels schön unterstützen. Here They Lie wird sehr methodisch und filmreif gespielt und da die Bewegungen so langsam und weich sind, verwirren sie nicht wie so viele andere Spiele in der VR. Manche wird vielleicht die Tatsache, das man "nur geht" langweilen, aber was die Bewegungen mit dem Controller im Spiel angeht, können nur wenige VR-Titel mit Here They Lie mithalten.

Das Eintauchen in die Spielwelt wird durch das wunderbar verdrehte Universum noch verstärkt. Wir leben in einer dystopischen, albtraumhaften Welt, einer Art dunklem Echo unserer selbst, in dem uns Leute mit Tiermasken zu Tode prügeln wollen und an jeder Ecke surreale Bedrohungen lauern. Ein gigantischer brennender Gentleman im Anzug kriecht plötzlich über ein Gemälde in einem dunklen U-Bahntunnel. Ein goldenes Kind tanzt auf einem verlassenen Platz. In diesem Albtraum gibt es weder oben noch unten und eine der interessantesten Spielwelten des Jahres zu entdecken. Man erfährt nicht viel über die Spielwelt, durch die man sich bewegt, aber es fühlt sich sehr nach Silent Hill an. Es ist ruhig, aber es ist völlig klar, dass es alles und jeder auf uns abgesehen haben.

Here They Lie gehört zu den so genannten Walking Simulators, über die Spieler in letzter Zeit häufiger diskutieren. Wenn es euch in Dear Esther an Interaktion gefehlt hat oder ihr euch mehr Gameplay in Gone Home gewünscht habt, dann ist Here They Lie keine Lösung. Die Interaktion mit der tatsächlichen Spielwelt ist minimal, man öffnet nur Türen, versteckt sich vor Bedrohungen und leuchtet auf bestimmte Objekte. Das ist aber auch ein Vorteil von Here They Lie, denn es behauptet nie etwas anders zu sein, als ein atmosphärisches, rätselhaftes Erlebnis, bei dem einem die Nackenhaare zu Berge stehen. Gerade weil die meisten Launch-Titel so stark auf Gameplay setzen, ist Here They Lie das perfekte Gegenargument. Es ist der erzählerische Beweis, wozu VR in der Lage ist und ein Spiel, bei dem Immersion und Atmosphäre an erste Stelle stehen.

Here They Like ist wirklich gruselig und das nicht nur ein bisschen, sondern echt wirklich richtig gruselig.

In der VR geht es noch mehr darum, uns als Spieler effektiv in fremde Welten zu transportieren - und Here They Lie macht das großartig. Während Until Dawn: Rush of Blood viel zu schnell wie eine überbewertete Tech-Demo wirkt, löst Here They Lie echten Horror aus und das trotz der fehlenden Interaktion.

Ganz wichtig! Here They Like ist wirklich gruselig und das nicht nur ein bisschen, sondern echt wirklich richtig gruselig. Das liegt daran, das dieses Spiel keine eigenen Regeln hat. Man wird ständig von diabolischen Kreaturen überrascht und das Spiel überbietet sich ständig selbst. Das Erlebnis ist linear und daher sind die Schreckmomente auch so gut abgestimmt. Die Beleuchtung und die Musik (oder auch ihr Fehlen) werden dazu benutzt, um uns im jedem Szenario mit Adrenalin vollzupumpen. Ob uns nun ein seltsamer, maskierter Fremder aus der Ferne beobachtet oder eine Gollum-artige Kreatur zischt und direkt auf uns zurennt. Die Balance zwischen verstörender Atmosphäre und plötzlichen Schreckmomenten funktioniert großartig.

Es gibt allerdings keinen echten Grund, das Spiel nach einem Durchgang noch mal zu spielen. Ohne viel Interaktion oder Sammelbares und mit seiner relativ kurzen Spielzeit könnte man es auch für ein wenig überteuert halten. Die Optik erinnert an H.P. Lovecraft, The Shining und ein bisschen an Jacob's Ladder - und all diese Inspirationen kombiniert sorgen für ein eingeschränktes, aber sensationelles Erlebnis, das einen von Anfang bis Ende in seinen Bann zieht. Das Erlebnis ist nur wenige Stunden lang, aber es ist das Erlebte, was zählt. Und wenn ihr bisher noch nichts über Here They Lie wusstet, solltet ihr es spätestens jetzt auf eurem Radar haben.