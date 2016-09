Habt ihr jemals erlebt, wie Pakete verloren gingen, zu spät ankamen oder an die falsche Adresse geliefert wurden, weil irgendetwas schief gegangen ist? Ich auch - und genau das Problem hat Entwickler Prospekt Games scheinbar mit Unbox gelöst. Unbox ist ein 3D-Puzzle-Plattformer, der schon sehr erfolgreich auf Steam Greenlight war und jetzt für PC-Spieler verfügbar ist.

In Unbox übernehmen wir die Rolle von Newbie, einem sich selbst ausliefernden Pappkarton, der für den globalen Postdienst (GPS) arbeitet. Die Post hat alle menschlichen Postboten entlassen und jetzt haben empfindsame Kisten den Job selbst übernommen. Trotzdem, für ein Spiel, in dem man als ein Postpaket spielt, muss man erstaunlich wenig ausliefern.

Anfangs war das so völlig in Ordnung, bis mir klar wurde, dass es das ganze Spiel über so bleiben würde.

Die Hauptgeschichte handelt von einer abtrünnigen Pappkarton-Gang, den Wild Cards. Die haben sich als Ziel gesetzt, die Post zu stoppen, weil sie es leid waren, herumgeschubst zu werden. Sie wollen GPS stoppen, indem sie Verwüstung und Unheil über das Land bringen. Und wir - als besonders kluge Kiste - müssen diesem skandalösen Treiben ein Ende machen.

Wir sind dabei nicht alleine und arbeiten mit unseren Freunden zusammen, die ebenfalls Pappkartons sind. Sie sind die Questgeber des Spiels und haben alle ihre eigene besondere Aufgabe für uns. Unbox besteht aus drei halbwegs offenen Welten, die vom Spieler erkundet werden können. Uber diese Karten sind hunderte von sammelbaren Dingen (Gold-Band und Stempel) verteilt. Besonders die Stempel sind wichtig, denn sie sorgen für unseren Fortschritt im Spiel.

In den Missionen reisen wir über die Insel, sprechen mit unseren Freunden und übernehmen die Jobs, um die sie uns bitten. Das bedeutet Rennen gegen die Uhr, Schlägereien mit ein paar bösen Jungs, das Einsammeln von Dingen unter Zeitdruck oder das Lösen von eher einfachen Rätseln - und all dies mündet in einem relativ leichten Bosskampf. Anfangs war das so völlig in Ordnung, bis mir klar wurde, dass es das ganze Spiel über so bleiben würde. Nach den genannten Herausforderungen, erhalten wir einen Stempel als Belohnung, da Boss Wild, der Chef der Wild Cards, erst gegen uns antritt, wenn wir genug Stempel gesammelt haben.

Die ganze Action wird von einem schmissigen tropischen Soundtrack begleitet.

Im Laufe des Spiels braucht es immer mehr Stempel, damit es weitergeht. Nach einer Handvoll Quests fehlen oft drei oder vier Stempel, und die Größe der Karte macht die Suche nicht leichter. Glücklicherweise können wir unseren Freund Bounce um einem optischen Hinweis bitten, aber diese Tipps sind bei der Suche nach den Stempeln oft nur wenig hilfreich.

Das Erfüllen von Aufgaben wird mit kosmetischen Gegenständen belohnt, mit denen wir unseren Pappkarton aufhübschen können. Darunter Zylinder, Monokel und Schnurrbärte. Man darf die Farbe und sogar den Gesichtsausdruck verändern.

Man sollte meinen, als Pappkarton zu spielen, könnte sich bei der Steuerung seltsam anfühlen, aber das ist nicht der Fall. Die Geschwindigkeit, mit der wir rollen und auch die Sprünge und Richtungswechsel fühlen sich großartig an. Das gilt auch für das Gewicht und die Physik der Kiste. Mit den großen Karten kommt auch das schon erwartete Problem der Fortbewegung. Wir rollen die meiste Zeit herum und springen ab und zu oder machen einen Doppelsprung, der extrem hilfreich ist, um besonders hohe Gebäude zu erklimmen. Die Doppelsprünge sind aber begrenzt und müssen durch das Sammeln von grünen Kisten erst wieder aufgefüllt werden - oder durch unseren Tod, denn der füllt die Vorräte auch wieder auf.

Man kann auch Fahrzeuge benutzen, die aber eine sehr Arcade-lastige und lose Steuerung haben und die Rennen sehr frustrierend machen. Wenn wir sterben - entweder durch den Treffer eines Gegners oder einen Sturz ins Wasser, klappt die Kiste auf und es rieselt Styropor heraus, das war es. Es macht eigentlich nichts, aber es hat mich ein bisschen genervt, daran erinnert zu werden, dass wir nur eine leere Kiste sind. Die ganze Action wird von einem schmissigen tropischen Soundtrack begleitet. Leider mit zu wenig Variation, daher wird es nach längerer Spielzeit schnell etwas öde.

Plattformer funktionieren auch noch 2016 und es ist eine Leistung von Prospect Games, dies so schön zu beweisen.

Unbox bietet Splitscreen-Multiplayer für bis zu vier Spieler, in dem man in den ganzen Dinge aus dem Singleplayer gegeneinander antritt. Es gibt zwei Setups, das erste ist Frei-für Alle. Hier wird der Modus ausgewählt, der Timer eingestellt und die Siegpunktzahl festgelegt. Ihr habt das alles schon gehört: Ihr dürft Rennen fahren, Gold-Bänder einsammeln oder mit Feuerwerkskörpern auf euch schießen. Das ist ganz lustig, aber nach einer kurzen Zeit genauso lahm wie im Hauptspiel. Der andere Modus ist ein Turnier, in dem alle diese Spieltypen zu einer Anzahl von Runden zusammengefügt werden und man seine Punkte mitnimmt. Auch sehr lustig, aber man kann sich kaum vorstellen, dass jemand hier Stunden verbringen wird.

Insgesamt ist Unbox ein verrücktes kleines Jump'n'Run, das vieles richtig macht. Die gute Steuerung, die großartige Musik und das solide Gameplay sind einen Blick wert, aber es ist eine Schande, dass es nicht mehr Abwechslung bietet und dem Spiel das kleine bisschen Politur fehlt, die aus guten dann großartige Spiele macht. Plattformer funktionieren auch noch 2016 und es ist eine Leistung von Prospect Games, dies so schön zu beweisen.