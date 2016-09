Neben der FIFA-Reihe ist das Madden NFL-Franchise eines der populärsten EA Sports-Serien. Das mag in Europa etwas anders aussehen, denn hier interessieren sich alle nur für den klassischen Fußball, aber in den USA ist es genau andersherum. Aufgrund dieser Popularität hat EA viel in die Serie investiert und sich die Zeit genommen, das Feedback der Community zu verarbeiten. Darum wurden die Spiele von Jahr zu Jahr besser und diese Saison bildet da keine Ausnahme.

Werbung:

Auch Madden NFL 17 startet mit einer Szene aus einem historischen Match. In diesem Jahr ist es Rams Rückkehr nach Los Angeles, 21 Jahre war er in St. Louis. Der Mangel an Tutourials in diesem Abschnitt, den wir natürlich für unser Heimteam gewinnen sollen, lässt die ersten Minuten für alle, die diese Art von Spiel vorher noch nicht gespielt haben, sehr erschreckend wirken. Das ist schon seltsam, denn der Rest des Spiels erklärt alles wirklich gut. So gut, dass Anfänger und Veteranen gleichermaßen das Tutorial genießen können und zumindest irgendetwas Neues dazulernen. Der Trainingsmodus für Field-Goals und Punts führt einen aber auf die falsche Fährte. Hier sind die Blocks viel zu leicht auszuführen, in den richtigen Matches sind sie so schwer, wie sie es schon immer waren.

Werbung:

Das neue Madden konzentriert sich auf alle drei Grundpfeiler des American Footballs. Madden NFL 15 hat sich mit der Defense beschäftigt, Madden NFL 16 mit der Offensive - Madden NFL 17 schenkt beiden Bereichen gleichviel Aufmerksamkeit. Gleichzeitig bekommen die „Special Teams" einige Neuerungen und machen so das „Dreieck" komplett. Insgesamt haben die Attribute der Spieler jetzt mehr Einfluss auf den Spielverlauf. Ein riesiger, muskulöser Spieler kann keine kleinen Bewegungen mit Finesse ausführen, während sich ein schneller, kleinerer Spieler mit den Tackles schwertut.

Bei der Verteidigung haben die Spielzüge am Boden die meiste Aufmerksamkeit erhalten. Wenn ihr mit dem Ball rennen wollt, müsst ihr nun besser planen als früher. Die Verteidigung hat neue und realistische Möglichkeiten gelernt, um euch zu stoppen - jetzt ist es extrem wichtig, die Verteidigungsformation genau im Auge zu behalten, bevor der Ball zum Quarterback gepasst wird.

Die Madden-Spiele haben sich weiterentwickelt. Für viele so sehr, dass nur der Gedanke sie auszuprobieren, schon zu viel ist. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum sich das Spiel in Europa so schlecht verkauft. Trotzdem versucht EA jedes Jahr sein Bestes, den Sport auch für „normale" Leute zugänglich zu machen, die nicht unbedingt NFL-Experten sind. Das gilt auch für dieses Jahr und sie sind weit gekommen - trotzdem bleibt da noch Raum für Verbesserungen.

Ich persönlich habe nie das Pay-Grade-System der NFL verstanden. Es hat einige gemeinsame Prinzipien mit der NHL, aber es gibt auch riesige Unterschiede. Daher habe ich mich nie mit den Franchise-Modi der früheren Spiele beschäftigt und in Maden NFL 17 kann man die meisten Entscheidungen der CPU überlassen, wenn man mag. So kann ich mich besser auf die tatsächlichen Matches konzentrieren und sehen, welche Spieler in jeder Woche zusätzliches Training brauchen.

Der Franchise Mode wurde überarbeitet und die Neuerungen sind positiv. Die meisten von uns haben keine Lust darauf, für ein einzelnes Match vierzig Minuten Planungszeit zu investieren; bei einer Saison mit sechzehn Matches wird daraus eine unendlich lange Geschichte. Für viele ist es interessanter, mehrere Saisons zu spielen und dadurch, dass uns der Computer einige Entscheidungen abnimmt, ist das jetzt auch möglich. Wer noch weniger Zeit investieren will oder kann, spielt nur die wichtigsten Teile eines Matchs, wie die Züge in der Red Zone (den letzten 20 Yards). So kann man den weniger interessanten Kram überspringen und kommt in der Saison schneller voran.

EA Sports berühmt sich um seinen Ultimate Team-Modus und natürlich hat auch Madden seine eigene Version davon. Es gibt aber nur wenige Veränderungen gegenüber dem letzten Jahr. Allerdings läuft alles hervorragend, wieso sollten sie deshalb Dinge verändern? MUT liefert auch in Madden NFL 2017 beste Unterhaltung, auf der Suche nach dem perfekten Team.

Beim Sound sind die Veränderungen schon offensichtlicher. Die Kommentatoren Phil Sims und Jim Nantz wurden durch Brandon Gaudin und Charles Davis ersetzt und sie machen ihren Job um einiges besser, als ihre Vorgänger. Die Kommentare des neuen Duos passen viel besser zum Geschehen auf dem Feld. Sie beachten sogar welche Art von Match gespielt wird und sind während des Super-Bowls enthusiastischer, als während eins Pre-Season-Freundschaftsspiels.

Während sich der Sound verändert hat, ist die Grafik mehr oder weniger gleich geblieben. Es gibt einige kleine Verbesserungen bei den Bewegungen der Spieler, aber insgesamt stand die Optik in diesem Jahr nicht im Mittelpunkt. Glücklicherweise sah das Spiel schon im letzen Jahr großartig aus, dadurch verdirbt einem der Mangel an grafischen Verbesserungen nicht die Freude. Ganz im Gegenteil, es ist ein traumhaftes Spiel - nur eben nicht viel hübscher als Madden NFL 16.

Es gibt tatsächlich kaum Kritikpunkte. Es mag vielleicht keine massiven Veränderungen gegenüber dem letzten Jahr gegeben haben, aber es gab auch keinen Grund für drastische Überarbeitungen. Madden NFL 17 ist ein großartiges Spiel für alle Freunde des American Footballs. Für uns Europäer muss man allerdings bedenken, dass es in diesem Teil der Welt nur wenige Online-Spieler gibt und die Latenz über den Atlantik ein tolles Spielerlebnis trübt. Man muss sich daher mit den Offline-Modi des Spiels zufriedengeben, die uns glücklicherweise für eine lange Zeit beschäftigen werden.