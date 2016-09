Werbung:

Für einen Rennspiel-Verrückten wie mich waren es schwere Zeiten als Assetto Corsa auf den Markt kam, weil ich keinen PC besitze, der mehr als Minesweeper ruckelfrei zum Laufen bringt. Unnötig zu erwähnen, dass die Ankündigung von Kuno Simlazioni und 505 Games, das Spiel auf die Konsolen zu bringen, Musik in meinen Ohren war. Nach all den Kritiken und dem Feedback aus diversen Foren, schien es sich um den ultimativen Renn-Simulator zu handeln. Meine Erwartungen waren also dementsprechend hoch. Die Spieleindustrie hat in diesem Genre mit Project CARS, Forza, iRacing und Grand Tourismo so einige Schwergewichte im Angebot. Kann Assetto Corsa da wirklich mithalten oder sie sogar noch übertrumpfen?

Noch bevor man in den Menüs landet, wird man von einigen großartigen Videos mit einer großen Auswahl an Fahrzeugen begrüßt. Diese Menüs wirkten auf mich ein wenig altbacken - enthalten aber alles was, man sich wünscht. Custom-Events, Karriere Modus, Schnelles Spiel und diverse Einstellungsoptionen - wie man das von einem Renn-Simulator erwartet. Mich hat nur gestört, dass man so wenige Informationen über die verschiedenen Wagen bekommt. Die Motorsportfans hinter Assetto Corsa sind doch schließlich genauso verrückt wie ich, daher ist es überraschend, dass nicht noch mehr Details zu den wunderschönen Maschinen geboten werden.

Das Speed-Gefühl ist absolut unvergleichlich und es fühlt sich erschreckend gut an, mit 200 km/h durch die Gegend zu rasen.

Der Karriere-Modus enthält alles, was man von dieser Sorte Spiel gewohnt ist. Man startet in langsamen Wagen und arbeitet sich zu den benzinschluckenden PS-Monstern hoch. Ich bin sicher nicht der beste Simulations-Rennfahrer, aber ich spiele Rennspiele schon seit Jahren. Trotzdem landete ich im neunten Rennen der Karriere auf dem letzten Platz und das im leichtesten Schwierigkeitsgrad. Mit anderen Worten - der Schwierigkeitsgrad in diesem Spiel ist wirklich sehr, sehr hoch. Das hält einen aber glücklicherweise nicht von Fortschritten in der Karriere ab. Man muss nicht jedes Rennen gewinnen, um weiterzukommen. Letzten Endes ist es also nur verletzter Stolz, aber ich habe das Gefühl, die Schwierigkeitseinstellung könnten ein bisschen angepasst werden - zumindest wenn sie auf einfach gestellt sind. Für Neueinsteiger ins Genre ist Assetto Corsa brutal.

Die Spezial-Events sind sogar noch schwieriger. Der Schwierigkeitsgrad ist komplett wahnsinnig - dafür ist es unglaublich befriedigend wenn man ein Rennen erfolgreich abschließt. Die Rennen gestalten sich sehr variantenreich - man kann gegen die CPU oder andere Spieler antreten, Zeitrennen fahren, Hot Laps oder Driften - ganz nach Belieben.

Ja, ihr habt richtig gelesen. Driften ist ein Teil von Assetto Corsa und allein das könnte für viele Spieler schon ein Kaufgrund sein. Ich bin selbst ein großer Fan vom Driften in Rennspielen und war gespannt, wie Kunos Simulazioni das gelöst haben. Die Antwort? Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen! Es ist fantastisch durch eine enge Kurve zu rutschen, wenn der Reifenqualm einen imposanten Schweif hinter dem Rennwagen bildet. Einfach großartig!

Tatsächlich ist es insgesamt ein wirklich gutes Rennspiel. Die Entwickler wussten, wie sich das Fahren von wirklich schnellen Wagen anfühlt und haben das hervorragend in die digitale Realität übersetzt. Ich muss ehrlich sagen: Es ist der beste Rennsimualtor den ich je gespielt habe. Es trifft genau den Punkt und ich spreche nicht nur vom Driften. In jedem Rennen hat man wirklich das Gefühl, man kontrolliert das Fahrzeug wirklich selbst. Selbst mit dem Controller spürt man genau den Moment, an dem die Reifen die Haftung verlieren. Wenn ihr ein Lenkrad besitzt, multipliziert sich das Gefühl nochmal und jetzt kann ich auch verstehen, warum so viele Leute die PC-Version für den besten Rennsimulator aller Zeiten halten.

Auf diesem Simulationsniveau beeinflusst natürlich auch die Umgebung, wie sich die Wagen verhalten. Die Traktion ist auf Gras eindeutig schwächer, als auf Asphalt und warmgefahrene Reifen haben mehr Grip als kalte. Es fühlt sich genau richtig an und ich war traurig, als ich feststellen musste, dass es im Spiel keine unterschiedlichen Wetterbedingungen gibt. Ich hätte gerne erlebt, wie die beeindruckende Game-Engine mit Wasser umgeht.

Die Handhabung ist das Beste in einem Simulator-Spiel und mit dem Lenkrad macht es gleich doppelt so viel Spaß.

Auch im Bezug auf die Grafik liefert Assetto Corsa - mit einigen wenigen Ausnahmen. Man kann beim Boxenstopp einfach durch die Menschen fahren und Kollisionen sind visuell nicht sonderlich beeindruckend. Man sieht kaum, dass etwas schiefgegangen ist, selbst nach Unfällen, die im echten Leben einen Totalschaden verursacht hätten. Diese kleineren Dinge haben keine große Auswirkung auf das Gameplay, aber sie sollten trotzdem erwähnt werden. Nach den Kollisionen verändert sich das Fahrverhalten, aber es gibt keine Anzeige, was genau passiert ist - man kann also nicht genau sagen, ob die Reifen Ermüdungserscheinungen haben oder irgendetwas wichtiges in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das nervt, aber vermutlich ist es auch einfach ziemlich realistisch.

Die Fahrzeugmodelle sind nicht so beeindruckend, wie etwa in den Forza Motorsport-Spielen, trotzdem sind sie hübsch. Bei den Sounds wurde aber alles richtig gemacht. Ich hatte noch nicht die Ehre, einen Pagani Zonda R oder einen BMW M3 E30 im echten Leben zu hören, aber ich kenne sie aus dem Fernsehen und genauso hören sie sich auch im Spiel an.

Es ist das perfekte Spiel für Rennsimulator-Liebhaber. Es ist brutal schwer und nicht die Sorte Spiel, in dem man nach einem Fahrfehler noch gewinnen kann. Dafür muss man perfekt fahren und das wird vermutlich die Gelegenheitsspieler abschrecken. Assetto Corsa ist ein Spiel, das Konzentration und Geduld erfordert und einen dafür umso mehr belohnt, wenn man den Bogen erst mal raus hat. Assetto Corsa hat seine Einschränkungen, aber es leuchtet dafür umso heller bei den wirklich wichtigen Dingen. Wenn ihr Rennsimulationen liebt, sollte ihr diese besser nicht verpassen!