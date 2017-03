Wer schnell (und das ist hier mal wirklich wörtlich gemeint) ein paar Games für die Xbox One von der internen Festplatte zum Mitnehmen kopieren will oder sie bei der Installation direkt dort parken will, hat mit dem Seagate Game Drive für Xbox SSD 512GB die perfekte Möglichkeit. Das Solid State Drive bietet bis zu drei Mal schnellere Start- und Ladezeiten von Games auf der Xbox One, die intern eine konventionelle Festplatte verbaut hat. Mit bis 440 MB/s werden die Daten via USB 3.0 kopiert.

Allerdings ist der schnelle Spaß mit hohen Kosten verbunden: Der aktuelle Straßenpreis liegt bei 259 Euro. Dafür bekommt man eine leichte und schlanke Plug'nPlay-Festplatte (100 Gramm - 11,4 x 7,6 x 1 cm), die ohne vorheriges Formatieren funktioniert. Die Xbox One erkennt die Hardware selbstständig und man kann sofort loskopieren oder umkopieren, nachdem man sich entschieden hat, wie die Festplatte genutzt werden soll. Wer die Platte nicht neu formatieren will, kann sie "nur" für Medien wie Videos, Bilder oder Musik nutzen. Wer Spiele oder Apps drauf speichern will, muss neu formatieren (was automatisch geht).

Allerdings kriegt man auf 512 GB nicht so fürchterlich viele Spiele drauf, was unweigerlich zur Sinnfrage führt. Ob der hohe Preis (dafür ziehen wir mal gepflegt eine Punkt in der Wertung ab) gerechtfertigt ist, muss wohl jeder selbst entscheiden. Diese Festplatte ist schon eher ein Luxusprodukt, selbst das Seagate-Standardmodell mit erheblich höheren 4TB Speicherplatz kostet aktuell 170 Euro. Und ein Modell mit 2TB ist für rund 100 Euro verfügbar.

Direktvergleich: Seagate Game Drive für Xbox SSD 512GB vs. Seagate Game Drive für Xbox 2TB