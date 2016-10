Machen Sie Weihnachten Tag unvergesslich

Sortieren: frischesten / am meisten geschauten / am heftigsten diskutierten

Star Wars Battlefront am 14. Oktober 2016 um 00:57 Von killerder Mig som får en epic winstreak i Battlefront!

Cleric Beast am 12. Oktober 2016 um 20:47 Von woskar Jag spelar Bloodborne för första gången på ett halvår. Här är en slarvig slakt av spelets första (och lättaste) boss. Måste erkänna att jag har tappat stinget lite, är inte alls lika smidig längre. Spelet är dock fortfarande ett mästerverk! Jag blev sugen på att börja om från början igen :)

JD 2016 - Heartbeat Song Blindfolded am 12. Oktober 2016 um 17:09 Von sejefyr Me playing a song in Just Dance 2016, and getting over 5 stars blindfolded :)

Mit første hole in one!! am 12. Oktober 2016 um 09:27 Von Exspechto Jeg er ret stolt af denne her. Det er mit første hole in one!

Peek-a-Shoot am 10. Oktober 2016 um 21:15 Von xxprimaryxx Funny Uncharted 4 Multiplayer encounter

Torbjörn Mini Montage am 10. Oktober 2016 um 19:57 Von Infinite_tias Några små klipp från Overwatch som jag tyckte var värdiga att ladda upp! :)

Modern Warfare 3 legendarisk kamp! am 10. Oktober 2016 um 19:43 Von Solidus95 Dette klippet er lagret i Theater mode i MW3, men siden jeg ikke har en recorder, så gjorde jeg det på den gode gamle metoden... nemlig å filme via min Iphone 6. Håper bildekvaliteten og lyden er bra nok.

Fails and Funny moments am 10. Oktober 2016 um 19:22 Von modernipoika Games are: GTA V, Black Ops 3, Battlefront, Driveclub and Battlefield 4. My video for the Rise of the Tomb Raider competition.

Dance Moves i Halo 2 am 9. Oktober 2016 um 20:14 Von 64Boy Mitt bidrag till Rise of the Tomb Raider-tävlingen http://www.gamereactor.se/nyheter/391523/Vinn+haftig+Rise+of+the+Tomb+Raider-utgava+till+Playstation+4/

OverWatch - Full Torbjörn Team am 8. Oktober 2016 um 10:40 Von Nham Full Torbjörn team with random players

Soldier 76 Kill Streak am 8. Oktober 2016 um 10:35 Von Nham OverWatch - Soldier 76 Kill Streak

Går amok med reaper am 6. Oktober 2016 um 10:30 Von Exspechto Går amok med reaper. En tilfredsstillende følelse, som man kun kan få i Overwatch.