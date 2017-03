Fifty Shades of Ryder - Die Romanzen von Mass Effect: Andromeda

Werbung:

Sehnt ihr euch nach einem langen Tag voller Kämpfe gegen die bösen Jungs nicht auch nach etwas Geborgenheit, in den Armen eurer Liebsten? Mass Effect: Andromeda steckt voller Liebe und die Galaxie kocht fast über, vor heißen Emotionen. Ihr habt Fragen? Wir haben die Antworten: Zu wem passt ihr am besten und wessen Profil solltet ihr direkt wieder wegwischen? Um die Lesbarkeit dieses Guides zu verbessern, wurden die verschiedenen Romanzen nach Beziehungstyp unterschieden. Was auch immer ihr wissen wollt, seid auf charakterspezifische Spoiler gefasst.

Suvi Anwar

In die Lady mit dem liebenswerten schottischen Akzent verliebt man sich leicht. Sie spricht gerne über alles, von ihrem Glauben an höhere Mächte bis zum Lecken von Weltraumgeröll (<3?). Nur die weiblichen Ryder können bei ihr wirklich landen, aber seid gewarnt - sie redet gerne und viel. Ihr findet sie auf der Brücke der Rempest, links von der Galaxie-Karte.

Scott Ryder: Flirten

Sara Ryder: Beziehung, Flirten

Liam Kosta

Wenn ihr nach 634 Jahren Schlaf eure Augen öffnet, sehr ihr als erstes Liam Kosta. Später findet ihr ihn auf dem unteren Deck der Tempest, wo er gerne abhängt und über Autos und Filme quatscht. Scoot Ryder kann zwar versuchen, ihm seine Gefühle zu erklären, doch Liam hat nur Augen für die Ladies. Deshalb kann nur Sarah eine Beziehung mit ihm eingehen. Flirtet bei jeder Gelegenheit mit ihm, dann erlebt ihr irgendwann die lustige Szene, in der Liam und Jaal denken, es wäre eine witzige Idee, ihre Klamotten zu tauschen...

Scott Ryder: Flirten

Sara Ryder: Beziehung, Flirten

Jaal

Jaal ist vermutlich die sensibelste Kreatur der Andromeda-Glalaxie und der Alien mit den Tentakelhaaren und dem Reptiliengesicht hat keine Angst, das auch zum Ausdruck zu bringen. Jaal ist ein sehr komplexes Individuum, der gerne über tiefgründige Themen spricht. Wenn ihr nur nach einem Quickie sucht, ist er ganz sicher nicht die richtige Wahl. Doch wer eine beispiellose emotionale Reise sucht, ist bei ihm genau richtig. Angaran Jaal wird nur auf Sara Ryders Annäherungsversuche reagieren, aber das hält Scott nicht davon ab, sein Glück zu versuchen.

Scott Ryder: Flirten

Sara Ryder: Beziehung, Flirten

Cora Harper

Eins der ersten Gesichter, auf die wir im Spiel treffen ist das von Cora, dem Zögling eures alten Herren. Der rasiermesserscharfe Haarschnitt und die ungewöhnliche Attitüde machen es leicht, sich in sie zu verleiben. Aber trotz ihres harschen Auftretens ist sie ein Mädchen, das gerne auf Nummer sicher geht, der die Gruppe am Herzen liegt und die sich um alles kümmert. Sie hat eine zerrüttete Vergangenheit, seid sensibel, wenn sie sich euch anvertraut. Cora steht nur auf Typen, daher ist Mr. Ryder der ideale Partner.

Scott Ryder: Beziehung, Flirten

Sara Ryder: Flirten