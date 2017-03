Was mir Mass Effect über Physik beigebracht hat

Wenn ich an Mass Effect denke, denke ich nicht an ein Videospiel. Ich glaube dann nicht, dass ich auf meiner Couch sitze und ein fiktives Abenteuer spiele. Die Wahrheit ist, dass diese Serie die einzige ist, die mir das Gefühl gebracht hat, als wäre ich in einer anderen Welt. Es ist die einzige Reihe, die mich dazu gebracht hat, ihre Geschichte als meine eigene zu leben. Und die Gründe sind weder die Qualität der Grafik noch die spektakuläre Stilrichtung oder die famose außerirdische Architektur. Und ich trug nicht irgendeine Art von VR-Headset, nur für den Fall, dass sich das jemand fragt.

Wenn ich in meinem Wohnzimmer sitze und Mass Effect spiele, verschwindet alles andere um mich herum einfach. Und das, obwohl ich von meinen Möbeln und all meinen persönlichen Dingen umgeben bin und nur sehe, was auf dem Bildschirm vor mir passiert. Es spielt keine Rolle, dass es ein Third-Person-Adventure ist, denn für mich fühlt es sich an, als ob ich einen Traum wiederbelebe - und die Gründe dafür sind einfach: Der erste und offensichtlichste ist, dass die Geschichte selbst und die Art, wie man Entscheidungen treffen muss, eine sehr intensive emotionale Beteiligung erzeugt. Du bist keine Person mit einem Controller in deiner Hand, du bist Shepard. Du bist ein Mensch, ein zweitklassiges Wesen, das versucht zu beweisen, dass er oder sie den Respekt aller Rassen des verdienst und dann die Galaxis rettest. Das nimmt einen derart mit, dass man sogar seine eigene Persönlichkeit einbringen kann. Ich wollte den Rat und die Galaxie wirklich überzeugen, dass die Menschheit ein Rasse voller Güte, Kraft und Intelligenz ist - und ich habe es getan. Ich feierte die Siege, als wären sie meine eigenen. Ich konnte die Spannung in Schlachten spüren, als ob ich wirklich sterben könnte. Und ich weinte mehr als einmal, als wäre ich Shepard. Zum Beispiel da, als ich Entscheidungen treffen musste, die jemanden arg gefährdeten. Als etwas daneben ging. Als ich Thane verlor...

Diese starken Emotionen beiseite gelassen war es aber etwas anderes, das mich überzeugte, dass Mass Effect wirklich real und wahr ist - und das ist es, worauf es ankommt. Es war die Möglichkeit, dass die Technologien und Konzepte, die in dieser Serie gezeigt wurden, in naher Zukunft Realität werden können. Ich spreche von interstellaren Reisen durch Massenportale, biotische Kräfte, Kraftfelder, dunkle Energie ... all dies basiert auf einer völlig plausiblen wissenschaftlichen Theorie.

In der Tat hat sogar die NASA angekündigt, dass sie von Mass Effect inspiriert wurde, als sie vor kurzem das Trappist-1-Sonnensystem entdeckte, das 40 Lichtjahre entfernt ist und in dem es der Erde ähnliche Planeten gibt, die die notwendigen Lebensbedingungen erfüllen. "Gute Kunst inspiriert uns nicht nur als Individuen, sondern kann unsere Gesellschaft als Ganzes inspirieren und verbessern", sagte Jeff Norris vom NASA Propulsion Laboratory auf dem DICE Summit, natürlich mit Blick die originale Bioware-Trilogie. Producer Fabrice Condominas sagte uns im Interview, dass die Wahl von Andromeda als Setting für die Fortsetzung der Saga "wirklich wissenschaftlich" gewesen war, Tage nachdem das Spiels bei der Europäischen Weltraumorganisation gezeigt wurde. In der Tat, er weist darauf hin, dass sie mit allen Arten von Forschern zusammenarbeiten. "Wir arbeiten mit Weltraumagenturen, Ingenieuren und Xeno-Biologen, die beurteilen, wie wir die Aliens animieren. Sind sie wirklich glaubwürdig, könnte es echt sein? Wieder geht es nicht um Realität, es geht um Glaubwürdigkeit."

Stellen wir jetzt mal eine große Frage: Können wir durch die Galaxis in einem Massenportal reisen? Aus rein wissenschaftlicher Sicht sind interstellare Reisen ein umstrittenes Thema, aber sie sind der Star der Science Fiction. Obwohl wir bedenken müssen, dass in der Theorie des Massenportale viel Wissenschaft und Physik steckt.

Zuerst einmal, für den Fall, dass es einen Neuling im Raum gibt, werde ich das Konzept erklären. Massenportale sind riesige Strukturen, die sich in der Galaxie verbreiten. Ihre Fähigkeit ist es, Portale zwischen zwei Punkten zu schaffen, die viele Lichtjahre entfernt sind. Es sind Orte, die zu erreichen Jahrhunderte dauern würden, wenn wir auf konventionelle Weise reisen würden. Um diese Distanzen in kurzer Zeit überbrücken zu können, brauchen wir etwas, dass in Mass Effect als Element Null bzw. Element Zero bekannt ist. Dieses Element reagiert auf elektrische Ströme in einer Weise, das es ein Feld von dunkler Energie aussendet, das die Masse aller Objekte in der Nähe erhöht oder verringert. Auf diese Weise "verweigert" die dunkle Energie die Masse eines Schiffes, und das erlaubt es, schneller als Licht zu reisen. Mit Lichtgeschwindigkeit also. Dieser Effekt ist das, der als Mass Effect im Spiel bekannt ist und ihm den Titel gibt.

Ist das nun Wirklichkeit oder Fiktion? Es ist Tatsache, dass dunkle Energie nicht für Mass Effect erfunden wurde. Es ist eine wissenschaftliche Realität, das dieser Begriff verwendet wird für die Benennung jener Kraft, die existieren sollte, um zu rechtfertigen, dass Galaxien sich voneinander weg bewegen, selbst wenn die Schwerkraft genau das Gegenteil "einfordern" müsste. In der Tat hatte die Astrophysikerin Tamara Davis bereits in Scientific American in einem Interview zu Mass Effect im Jahr 2010 erkläört, dass es "nicht ganz unplausibel" sei, dunkle Energie als Konzept in Videospielen zu verwenden, da sie "überall" sei und "die sich in der Gegenwart von Materie leicht ändern würde, aber wir wissen nicht wie".