Lieblinge 2016: Bestes Heimatgame

Gamereactor kürt die Lieblinge 2016 - und ganz am Ende auch das Spiel des Jahres. Heute geht es um das beste in Deutschland produzierte Spiel des Jahres.

(1) Silence

Silence ist die Welt zwischen Leben und Tod. Sie gleicht einem Traum, an dessen Ende man aufwachen oder ewig weiterschlafen muss. Das ist die endgültige Wahrheit und nichts auf dieser Welt kann den Schmerz dieser Aussage erdrücken. Daedalic tut alles, damit wir dieses Reich und seine Charaktere in unsere Herzen schließen. Und je mehr wir uns in die Story von Silence und die liebevollen Figuren investieren, desto schwieriger wird es, am Ende loszulassen. Es ist ein einfaches und extrem wirksames Konzept, das grandios umgesetzt wurde.

Auch richtig schön im eigenen Land gebaut wurden:

(2) Everspace

(3) Deponia Doomsday

(4) Shadow Tactics: Blades of the Shogun

(5) The Climb