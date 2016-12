Lieblinge 2016: Bester Protagonist

Gamereactor kürt die Lieblinge 2016 - und ganz am Ende auch das Spiel des Jahres. Heute geht es um die besten Spielfiguren des Jahres.

(1) The Last Guardian (Trico)

Trico ist der Star von The Last Guardian und möglicherweise der größte Grund für die aufeinanderfolgenden Verzögerungen des Spiels. Es ist die lebendigste Kreatur, die ich je in einem Videospiel erlebt habe, fast beängstigend. Die brillante KI wird von unzähligen Details großer Qualität begleitet, die dabei helfen, die Glaubwürdigkeit der Kreatur zu entwickeln.

Kommt auch richtig gut rüber:

(2) Firewatch (Henry)

(3) Unravel (Yarny)

(4) Deponia Doomsday (Rufus)

(5) No Man's Sky (jeder Planet)