Auf diese zehn Games freut sich Ingo 2016 am meisten

1. Below (Xbox One) - 2016

Capybara Games wissen einfach, wie man Spiele macht. Innovative Ideen großartig umsetzen und sich dabei nicht wiederholen. Freu ich mich riesig drauf.

Werbung:

2. Ghost Recon: Wildlands (PC, PS4, Xbox One)

Auch wenn mein ehemaliger Lieblings-Shooter mittlerweile ein bisschen zu viele Gadgets eingeführt hat - Koop in offener Spielwelt könnte ein großer Spaß werden.

Werbung:

3. Inside (Xbox One)

Das neue Werk der Limbo-Macher erinnert mich irgendwie an eine Mischung aus Limbo und Another World. Her damit!

4. Deus Ex: Mankind Divided (PC, PS4, Xbox One)

Mit Cyberspace-Zeug kriegt man mich eigentlich immer. Diesmal gerne mit etwas weniger offensichtlichen Stealth-Optionen, wobei das ja genau so kommen soll.

5. Mass Effect: Andromeda (PC, PS4, Xbox One)

Die Pause war lang genug. Langsam bin ich bereit, wieder auf einem Raumschiff rumzurennen und Aliens zu daten.

6. The Division (PC, PS4, Xbox One)

Das könnte mein Destiny werden. Der Neuzugang im Clancy-Universum sieht großartig aus und das Loot-Konzept hat viel Potenzial.

7. Mirror's Edge Catalyst (PC, PS4, Xbox One)

Das Spiel ist sowas von überfällig. Ästhetik und Gameplay vom Vorgänger waren großartig. EA hat so viele tolle IPs in der Schublade und geht leider viel zu oft auf Nummer sicher.

Werbung:

8. Cuphead (Xbox One)

Unfassbare tolle Optik. Endlich mal wieder ein Game, bei dem man wirklich auf den nächsten Level neugierig ist.

9. Unravel (PC, PS4, Xbox One)

Total untypisch für EA - Triple A-Indie Titel sind doch eher Ubisofts Baustelle. Das könnte ein hübsches kleines Spiel werden.

10. Halo Wars 2 (Xbox One)

Man muss ja nehmen was man kriegen kann. Echtzeitstrategie auf Konsolen traut sich ja keiner mehr.

Ich wünschte, das würde 2016 noch angekündigt:

Ein neues Burnout!

Need for Speed my Ass! Die Versuche von EA, ihre etablierte Marke in diese Richtung zu entwickeln waren ja eher mau. Ich will Takedowns, Criterion-Style!

Ich wünschte, das wäre schon 2016 fertig:

Elite Dangerous: Horizons (Xbox One)

Endlich auf den Planeten landen können. Nicht das Elite Dangerous nicht auch schon so ein wahrgewordener Traum wäre.