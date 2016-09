Auf diese zehn Games freut sich Stefan 2016 am meisten

1. Bravely Second: End Layer (3DS) | 26. Februar 2016

Das wunderschöne Bravely Default lief bei mir sechs Wochen lang in der Endlosschleife. Der 3DS war echt immer an, nur wenn der Akku mal wieder leergespielt war, endete meine Reise. Von Bravely Second erwarte ich mindestens das gleiche.

2. Dark Souls III (PC, PS4, Xbox One) | 12. April 2016

Jeder Mensch sollte einmal Dark Souls gespielt haben, für mich war es jedenfalls eine wertvolle Erfahrung. Seit ich die Titel von FromSoftware spiele, sehe ich vieles in einem anderen Licht. Mal schauen, ob der dritte Teil in die gleiche Kerbe schlägt.

3.) The Last Guardian (PS4) | 2016

Fumito Ueda ist mein ganz persönlicher Superheld. Mit Spielen wie Ico und Shadow of the Colossus bewies er bereits sein unfassbares Talent, Videospiele und Gefühle zu vereinen. The Last Guardian wird groß werden, daran besteht für mich kein Zweifel.

4.) Hellblade (PC, PS4, Xbox One) | 2016

Ninja Theory geht mit Hellblade einen äußerst interessanten Weg und lässt uns Spieler psychische Traumata durchleben. Das Grundthema ist erwachsen und unverbraucht, Hellblade hat damit großes Potential - wenn es die Entwickler nicht versauen.

5.) Nier: Automata (PS4) | 2016

Nier habe ich als unglaublich tristes Rollenspiel kennengelernt. Die Geschichte ist bemerkenswert düster und wirft letzten Endes mehr Fragen auf, als sie selbst beantwortet. Wenn der Nachfolger genauso wird, kann eigentlich nicht viel schiefgehen.

6.) Horizon: Zero Dawn (PS4) | 2016

In diesem Action-Adventure verliert die Menschheit ihre Vorherrschaft über die Städte an gewaltige Maschinenwesen und steht fortan am unteren Ende der Nahrungskette. Mit Pfeil und Bogen auf der Jagd nach riesigen Robo-Dinos, was gibt es bitte besseres?

7.) Fire Emblem Fates (3DS) | 2016

Diese Rollenspiele sind nicht gerade einsteigerfreundlich und das Spielprinzip ist schwer zu meistern. Doch wer sich von Features, wie dem Permadeath oder den mendelschen Vererbungsregeln nicht abschrecken lässt, der bekommt ein tolles Spielerlebnis.

8.) Mirror's Edge: Catalyst (PC, PS4, Xbox One) | 26. Mai 2016

Die Welt des Parcours-Adventures ist stilvoll und futuristisch, aber auch einsam und kalt. Faith ist eine Überlebenskünstlerin und bewegt sich lautlos durch diese Welt. Und wenn wir das wollen, wird Faith handgreiflich und kämpft mit tödlicher Präzision.

9.) Ni No Kuni II: Revenant Kingdom (PS4) | 2016

Das wird ein schickes und kindgerechtes Rollenspiel voller Wunder und Magie. Schon der Vorgänger konnte mit markantem Stil und einprägsamen Gameplay für Aufmerksamkeit sorgen. Das Abenteuer wird zeitlich vor den Geschehnissen des ersten Titels spielen.

10.) The Witness (PS4, PC) | 26. Januar 2016

Die Vorfreude auf No Man's Sky ist riesig, doch der Titel muss hohen Erwartungen gerecht werden und HelloGames wäre nicht das erste Studio, das daran scheitert. Ich freue mich derweil auf The Witness. Das ist genauso hübsch und kommt schon Ende Januar.

Ich wünschte, das würde 2016 noch angekündigt:

Dungeon Keeper 3

In meiner Jugend hat mich kaum ein Spiel so sehr bewegt, wie das zweite Dungeon Keeper. Über eine Fortsetzung würde ich mich sicher freuen, auch wenn ich mich tierisch darüber ärgern würde, falls diese tolle Videospielreihe noch weiter in Mitleidenschaft gerät.

Ich wünschte, das wäre schon 2016 fertig:

The Legend of Zelda Wii U

Ursprünglich wurde das große Nintendo-Adventure für 2016 angekündigt, doch das scheint noch nicht endgültig festzustehen. Natürlich möchte auch ich das neue Zelda spielen, aber Nintendo sollte sich lieber die Zeit nehmen, das Spiel komplett fertigzustellen.