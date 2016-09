Lieblinge 2015: Bestes Game

Großes Finale! Gamereactor kürt wie in jedem Jahr seine Lieblingsspiele des Jahres. In zwölf Kategorien widmen wir uns ausgewählten Bereichen, um dann Am Ende in einem großen Artikel den Gamereactor-Liebling 2015 zu krönen. Es sind in den Kategorie jeweils die fünf besten Spiele des Jahres 2014 genannt und wir wir arbeiten uns ab sofort Tag für Tag durch die Kategorien. Wer alles auf einen Blick haben will, schaut einfach in der Artikelübersicht vorbei.

Heute wird das beste Spiel 2015 gewählt.

10. Rise of the Tomb Raider

Eidos Montreal / Microsoft / Kritik zum Spiel lesen

Dies ist ein fantastisch produziertes, actiongeladenes Abenteuer und eine gute Wahl, um die ungemütliche kalte Realität draußen zu vergessen und sich stattdessen im virtuellen Sibirien den Arsch abzufrieren.

9. Forza Motorsport 6

Turn 10 / Microsoft / Kritik zum Spiel lesen

Es gibt viele kleine Dinge, die gemeinsam ein ohnehin schon tolles Spiel weiter perfektionieren. Dies ist die derzeit beste Rennsimulation für Konsole und ein fast perfektes Fahrvergnügen.

8. Batman: Arkham Knight

Rocksteady Studios / Warner Bros. / Kritik zum Spiel lesen

Ein starkes Universum, tolle Charaktere die die spannend erzählte Geschichte verbinden sich mit schneidigen Spielmechaniken zu einem wirklich feinen Action-Hit.

7. Halo 5: Guardians

343 Industries / Microsoft / Kritik zum Spiel lesen

Das Spiel verbeugt sich ehrfürchtig vor der Vergangenheit, definiert aber auch neu und erfrischend eine eigene Zukunft. Neben der großartigen Story gibt es auch wieder einen starken Mehrspielermodus.

6. Xenoblade Chronicles X

Monolith Soft. / Nintendo / Kritik zum Spiel lesen

Es mischt typische Rollenspiel-Elemente mit neuen Ideen, es besitzt einen unverwechselbaren Stil und ist vollgestopft mit Möglichkeiten und Inhalt. Es ist auffällig, wie ein bunter Hund und das macht es besonders.

5. Bloodborne

From Software / Sony / Kritik zum Spiel lesen

Es vereint einige der stärksten Elemente der Serie und überzeugt darüber hinaus mit eigenem Charme und frischen Ideen. Das Action-Rollenspiel bleibt fordernd und überzeugt mit einer großartigen Atmosphäre.

4. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Konami / Konami / Kritik zum Spiel lesen

Der wahre Held ist diesmal das Spiel selbst. Das neue Metal Gear Solid fühlt sich zugänglicher, abwechslungsreicher und interessanter an als jedes andere Spiel der Reihe.

3. Super Mario Maker

Nintendo / Nintendo / Kritik zum Spiel lesen

Nintendo gibt uns ein Werkzeug, mit dem wir einen Klassiker mit anderen Augen sehen und uns neu verlieben - und wir können die Erfahrung mit der ganzen Welt teilen.

2. The Witcher 3: Wild Hunt

CD Projekt RED / Bandai Namco / Kritik zum Spiel lesen

The Witcher 3: Wild Hunt gehört ohne Frage zu den ambitioniertesten Spielen, die je entwickelt und vor allem auch fertiggestellt wurden. Es mag nicht innovativ sein, aber wunderschön und riesig ist es.

1. Fallout 4

Bethesda Game Studios / Bethesda / Kritik zum Spiel lesen

Das Ödland ist der schönste Ort, an dem man in diesem Jahr seine Videospielzeit verbringen konnte. Es wurden viele Stunden, denn es ist noch dazu riesig. Und so wird es uns sicher auch noch 2016 beschäftigen.