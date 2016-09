Lieblinge 2015: Bestes Heimatgame

Gamereactor kürt wie in jedem Jahr seine Lieblingsspiele des Jahres. In zwölf Kategorien widmen wir uns ausgewählten Bereichen, um dann Am Ende in einem großen Artikel den Gamereactor-Liebling 2015 zu krönen. Es sind in den Kategorie jeweils die fünf besten Spiele des Jahres 2014 genannt und wir wir arbeiten uns ab sofort Tag für Tag durch die Kategorien. Wer alles auf einen Blick haben will, schaut einfach in der Artikelübersicht vorbei.

Heute wird das beste deutsche Spiel 2015 gewählt.

5. The Book of Unwritten Tales 2

King Art / Nordic Games / Mehr zum Spiel lesen

Das mit Hilfe von Kickstarter finanzierte Point-&-Click-Adventure von King Art besitzt wieder jede Menge Humor, absurder Ideen und kniffliger Rätsel. Es ist ein würdiger Nachfolger.

4. Blackguards 2

Daedalic Entertainment / Daedalic Entertainment Kritik zum Spiel lesen

Es ist das Spiel, was hätte Blackguards schon sein sollen. Das klassische Strategierollenspiel bleibt fordernd, aber ist weniger sperrig und erzählt eine neue, großartige Geschichte.

3. Crookz: Der große Coup

Skilltree Studios / Kalypso Media / Kritik zum Spiel lesen

Der Berliner Entwickler beweist mit dem Taktik-Strategie-Spiel, dass Humor und Ernst auch ganz nah beieinander liegen können. Wir planen den perfekten Raub in den wilden Siebzigern.

2. Fast: Racing Neo

Shin'en Multimedia / Shin'en Multimedia / Kritik zum Spiel lesen

Eines der schönsten Spiele für die Wii U kommt aus München. Das Rennspiel von Shin'en gibt ordentlich Gas, besitzt einen treibenden Soundtrack und macht dazu noch Spaß.

1. Anno 2205

Blue Byte / Ubisoft / Kritik zum Spiel lesen

Blue Byte hat Blut geleckt und bewegt sich weiter in die Zukunft. Das neue Spiel bietet einige Neuerungen und fühlt sich doch noch wie Anno an. Es ist eine wunderbare Evolution des bekannten Spielprinzips.

Morgen krönen wir die absoluten Gamereactor-Lieblinge 2015 des Jahres 2015 und das beste Spiel des Jahres - schaut also unbedingt rein!